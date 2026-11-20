To zaproszenie do świata natury, który często mijamy na co dzień, nie dostrzegając jego piękna. Autorka zdjęć od lat z cierpliwością i wrażliwością przygląda się przyrodzie Zaklikowa i okolic. W swoich fotografiach zatrzymuje ulotne chwile, światło, leśną ciszę i codzienne życie dzikich mieszkańców naszych okolic.

Wystawa pozwoli spojrzeć na dobrze znane miejsca z nieco innej perspektywy i dostrzec to, co na co dzień umyka naszej uwadze.

Wernisaż odbędzie się w holu głównym Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich, którzy chcą na chwilę zwolnić, zatrzymać się i spojrzeć na otaczającą nas przyrodę oczami fotografki.