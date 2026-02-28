„Zatracenie” wstrząsnęło widownią. Mocny spektakl, o którym w Stalowej Woli długo będzie się mówić

Zainteresowanie przedstawieniem było ogromne. Bilety wyprzedano na wiele dni przed spektaklem, a już pół godziny przed jego rozpoczęciem sala widowiskowa była praktycznie całkowicie zapełniona. Atmosfera oczekiwania była wyczuwalna jeszcze zanim na scenie pojawili się pierwsi bohaterowie tej opowieści.

Teatr prawdy i silnych emocji

„Zatracenie. Opowieść lasowiackich chłopek” to spektakl mocny, wyrazisty i momentami bezkompromisowy. Twórcy zabrali publiczność w świat kobiet żyjących na dawnej lasowiackiej wsi — świat ciężkiej pracy, społecznych oczekiwań, milczenia, niespełnionych marzeń, ale też niezwykłej siły i solidarności.

Nie była to jednak jedynie rekonstrukcja przeszłości. To opowieść uniwersalna — o doświadczeniu kobiet, o dziedziczonych schematach i o próbie odnalezienia własnego głosu.

Autentyczności spektaklowi dodawały dialogi prowadzone gwarą lasowiacką, które budowały klimat przedstawienia i podkreślały jego silne zakorzenienie w lokalnej kulturze.

Spektakl miał wyraźnie dojrzały charakter — to teatr przeznaczony przede wszystkim dla starszej młodzieży i dorosłych widzów, nieunikający trudnych tematów ani emocjonalnych napięć.

Znakomita gra aktorska — bez podziałów

Jednym z największych atutów przedstawienia była znakomita gra aktorska. Na scenie spotkali się zarówno doświadczeni aktorzy profesjonalni, jak i artyści-amatorzy, jednak podczas spektaklu granica między nimi całkowicie się zacierała.

Każda z postaci była prawdziwa, wyrazista i emocjonalnie wiarygodna. Aktorzy stworzyli poruszający zbiorowy portret kobiet — silnych, zmagających się z losem, buntujących się lub milcząco godzących się z rzeczywistością.

Naturalność gry, ogromne zaangażowanie i autentyczne emocje sprawiły, że widzowie bardzo szybko dali się wciągnąć w opowiadaną historię.

Perfekcyjnie dopracowane widowisko

Spektakl zachwycał konsekwencją realizacyjną i dopracowaniem każdego elementu scenicznego. Na szczególne uznanie zasługują:

przemyślana i spójna reżyseria,

sugestywna scenografia,

znakomicie przygotowane kostiumy inspirowane kulturą lasowiacką,

świetnie dobrana muzyka,

oraz genialny taniec, który stał się jednym z najmocniejszych środków narracyjnych spektaklu.

Ruch sceniczny nie był jedynie ozdobą — współtworzył opowieść, wzmacniał emocje i nadawał scenom dodatkową głębię.

Finał, który wybrzmiewa jeszcze długo po spektaklu

„Zatracenie. Opowieść lasowiackich chłopek” nie było przedstawieniem łatwym ani komfortowym w odbiorze. To teatr prawdziwy, momentami bolesny, kierowany do dojrzałego widza — takiego, który jest gotów zmierzyć się z historią, emocjami i pytaniami pozostającymi bez prostych odpowiedzi.

Kulminacją spektaklu stało się jego zakończenie — emocjonalny finał, który zapadł w pamięć widzów najmocniej. Twórcy pozostawili publiczność z wybrzmiewającym przesłaniem, będącym symbolicznym domknięciem całej opowieści.

Nie zdradzając szczegółów, można powiedzieć jedno — ostatnie sceny sprawiają, że spektakl nie kończy się wraz z opadnięciem kurtyny. Myśli wracają do niego jeszcze długo po wyjściu z sali, a widz zostaje z refleksją, którą każdy musi już dopowiedzieć sobie sam.

Teatr, który zostaje w pamięci

Owacje publiczności potwierdziły, że stalowowolska widownia była świadkiem wydarzenia wyjątkowego. „Zatracenie. Opowieść lasowiackich chłopek” udowodniło, że lokalna scena teatralna potrafi realizować przedsięwzięcia na bardzo wysokim poziomie artystycznym — odważne, dopracowane i ważne społecznie.

To spektakl, który nie tylko opowiada historię.

To spektakl, który zostawia ślad.

Twórcy i wykonawcy spektaklu

„Zatracenie. Opowieść lasowiackich chłopek”

Scenariusz i reżyseria:

Monika Janik-Hussakowska

Muzyka:

Jakub Koziarz, Mateusz Łojek

Scenografia i kostiumy:

Monika Wójtowicz, Lidia Biernat, Ewa Kusińska

Choreografia:

Magdalena Sikora-Bucior, Sylwia Świątek-Olejnik

Konsultacje:

Zespół Ludowy Cyganianki

Video:

Mateusz Łojek

Zdjęcia:

Patryk Olejnik

Światło:

Tomasz Dec, Piotr Paterek

Dźwięk:

Waldemar Sokołowski, Jarosław Surdyka

Promocja:

Lilianna Nawrocka, Katarzyna Warchoł-Garlicka

Wystąpili:

Aleksandra Bednarz

Joanna Bednarz

Małgorzata Fila

Agnieszka Katarzyna Górska

Małgorzata Grudzień

Witold Habuda

Wioleta Hartleb

Emma Herdzik

Małgorzata Jarocka

Irena Jaworska

Witold Jaworski

Karol Kadłubiec

Maria Kozłowska

Ewa Krukowska

Mateusz Łojek

Martyna Macko-Szymanek

Wojciech Marcinkowski

Lena Nakoneczny-Surowiec

Alicja Pająk

Anna Pawelec

Elżbieta Pikus

Oliwia Siembida

Karolina Słowik

Aldona Katarzyna Smoła

Maria Trzeciak

Lila Wojciak

Katarzyna Wołoszyn

oraz:

Zespół Pieśni i Tańca „Lasowiacy” im. Ignacego Wachowiaka

Kapela Dziki Bez

📸 Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze spektaklu.