„Zatracenie” - poruszająca opowieść o lasowiackich kobietach już w sobotę

„Zatracenie” oddaje głos tym, które przez pokolenia pozostawały w cieniu - naszym babkom i prababkom. To historia kobiet żyjących w świecie ciężkiej pracy, społecznych ograniczeń i niewypowiedzianych emocji, ale też głęboko zakorzenionych wierzeń i tradycji.

Twórcy spektaklu sięgają do bogatej kultury Lasowiaków - ich obrzędów, pieśni, modlitw, przyśpiewek i gwary. Na podstawie pamiętników chłopskich oraz źródeł etnograficznych powstała wielowątkowa opowieść o kobiecym doświadczeniu: małżeństwie, macierzyństwie, biedzie i codziennym trudzie. Nie brakuje jednak także momentów radości, wspólnoty i potrzeby bliskości.

Tytułowe „zatracenie” można rozumieć dwojako - jako zatracenie się w tańcu i zabawie, ale też jako dramatyczne „oddanie na zatracenie”, którego doświadczało wiele kobiet jeszcze nie tak dawno temu. Spektakl nie unika trudnych tematów. Widzowie mogą spodziewać się emocji - od wzruszenia i smutku po niedowierzanie i złość. To historie często bolesne, czasem wręcz traumatyczne.

Przedstawienie realizowane jest metodą teatru społecznego. Na scenie wystąpią zarówno zawodowi aktorzy, jak i mieszkanki oraz mieszkańcy regionu. Towarzyszyć im będzie Zespół Pieśni i Tańca Lasowiacy im. Ignacego Wachowiaka, a muzykę na żywo wykona Kapela Dziki Bez. W spektaklu pojawią się elementy współczesne, a także taniec i tradycyjne pieśni.

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Monika Janik-Hussakowska. Muzykę skomponowali Jakub Koziarz i Mateusz Łojek. Scenografię i kostiumy przygotowały Monika Wójtowicz, Lidia Biernat oraz Ewa Kusińska, a choreografię - Magdalena Sikora-Bucior i Sylwia Świątek-Olejnik. W realizację zaangażowany był także Zespół Ludowy Cyganianki.

Na scenie zobaczymy liczne grono wykonawców - zarówno profesjonalistów, jak i lokalnych pasjonatów teatru. To właśnie połączenie doświadczenia i autentycznych historii mieszkańców regionu ma nadać spektaklowi wyjątkowy charakter.

„Zatracenie” to nie tylko wydarzenie artystyczne, ale także ważny głos w rozmowie o tożsamości, roli kobiet i historii naszego regionu. To żywa lekcja kultury i empatii, która może stać się punktem wyjścia do międzypokoleniowej dyskusji.

Spektakl odbędzie się 28 lutego 2026 r. (sobota) o godz. 18 w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli. Bilety w cenie 30 zł są dostępne w kasie MDK.