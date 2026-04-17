Zarzecze zagra dla pogorzelców z Krzaków. Charytatywny koncert „Odbudujmy dom dźwiękiem i dobrem”

Tragiczny pożar, do którego doszło 23 marca w miejscowości Krzaki w gminie Pysznica, pozbawił rodzinę domu i dorobku życia. Ogień bardzo szybko objął budynek mieszkalny, powodując ogromne straty. Jedna osoba została poszkodowana.

W odpowiedzi na tę tragedię mieszkańcy regionu organizują akcję charytatywną pod hasłem „Odbudujmy dom dźwiękiem i dobrem”. Wydarzenie odbędzie się 19 kwietnia 2026 roku o godz. 17.00 w Domu Kultury w Zarzeczu przy ul. Mickiewicza 24.

Podczas koncertu prowadzona będzie zbiórka do puszek, a cały dochód zostanie przeznaczony na pomoc pogorzelcom i odbudowę zniszczonego domu.

Na scenie wystąpi Grupa Wokalna AKORDIA z GCK Jeżowe wraz z przyjaciółmi. Publiczność zobaczy również Studio Wokalne NCK Sokół w Nisku, grupy taneczne NCK Sokół, Andżelikę Guściorę, Antoninę Kłossowską oraz innych artystów, którzy bezinteresownie włączyli się w tę inicjatywę.

Organizatorzy podkreślają, że liczy się każda forma wsparcia – obecność, dobrowolny datek i przekazanie informacji dalej. To wydarzenie ma pokazać, że w trudnych chwilach lokalna społeczność potrafi się jednoczyć i pomagać.

Muzyka ma tego dnia wybrzmieć nie tylko ze sceny, ale przede wszystkim w sercach uczestników.