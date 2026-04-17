Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Pysznica 17 kwietnia 2026

Zarzecze zagra dla pogorzelców z Krzaków. Charytatywny koncert „Odbudujmy dom dźwiękiem i dobrem”

Muzyka, solidarność i realna pomoc – już 19 kwietnia w Domu Kultury w Zarzeczu odbędzie się koncert charytatywny, z którego dochód zostanie przeznaczony na wsparcie rodziny poszkodowanej w marcowym pożarze domu w Krzakach. Organizatorzy zapraszają wszystkich ludzi dobrej woli do wspólnego działania.

REKLAMA
avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Tragiczny pożar, do którego doszło 23 marca w miejscowości Krzaki w gminie Pysznica, pozbawił rodzinę domu i dorobku życia. Ogień bardzo szybko objął budynek mieszkalny, powodując ogromne straty. Jedna osoba została poszkodowana.

W odpowiedzi na tę tragedię mieszkańcy regionu organizują akcję charytatywną pod hasłem „Odbudujmy dom dźwiękiem i dobrem”. Wydarzenie odbędzie się 19 kwietnia 2026 roku o godz. 17.00 w Domu Kultury w Zarzeczu przy ul. Mickiewicza 24.

Podczas koncertu prowadzona będzie zbiórka do puszek, a cały dochód zostanie przeznaczony na pomoc pogorzelcom i odbudowę zniszczonego domu.

Na scenie wystąpi Grupa Wokalna AKORDIA z GCK Jeżowe wraz z przyjaciółmi. Publiczność zobaczy również Studio Wokalne NCK Sokół w Nisku, grupy taneczne NCK Sokół, Andżelikę Guściorę, Antoninę Kłossowską oraz innych artystów, którzy bezinteresownie włączyli się w tę inicjatywę.

Organizatorzy podkreślają, że liczy się każda forma wsparcia – obecność, dobrowolny datek i przekazanie informacji dalej. To wydarzenie ma pokazać, że w trudnych chwilach lokalna społeczność potrafi się jednoczyć i pomagać.

Muzyka ma tego dnia wybrzmieć nie tylko ze sceny, ale przede wszystkim w sercach uczestników.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
Udostępnij artykuł:

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu