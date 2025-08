„Zarobaczenie miasta?” Radna Tatys apeluje, miasto odpowiada

– Zarobaczenie naszego miasta. Tematem tym zajęłam się w ubiegłym roku i niestety muszę z przykrością stwierdzić, że jeżeli nie mamy kontaktu z organami, które zajmują się przepisami prawnymi, legislacją, wówczas można wszystko powiedzieć i można w ten sposób to ująć, że nie da się nic zrobić – mówiła radna Tatys.

Jak podkreśliła, zaufała wówczas przekazanym jej informacjom, zgodnie z którymi gmina i Zakład Administracji Budynków nie mają narzędzi prawnych, by zmusić lokatorów do przeprowadzenia zabiegów sanitarnych.

– Nie dotyczy to tylko jednego osiedla, ale już prawie 80 proc. powierzchni miasta – alarmowała radna. Dodała, że interwencje mieszkańców oraz nagłośnienie sprawy w mediach były konieczne, by rozpoczęły się działania – m.in. na osiedlu Fabrycznym przy ul. Dmowskiego.

Radna złożyła również interpelację do prezydenta i przedstawiła propozycje rozwiązań:

– Apeluję do prezydenta – jeżeli nie ma przy sobie osób, które mogłyby mu wskazać potencjalne rozwiązania, sugeruję podzwonić po innych samorządach. Może przekona się, że jest to możliwe. Administratorzy, sanepid, MOPS – te instytucje powinny ze sobą współpracować. Należy stworzyć rejestr budynków, które były zagrożone zainsektowaniem. Sanepid ma też narzędzia, by zmusić lokatora do działania – nawet jeśli jest właścicielem mieszkania.

Miasto: działamy, ale obowiązują nas przepisy

Do sprawy odniósł się zastępca prezydenta Stalowej Woli, Tomasz Miśko. Podkreślił, że gmina reaguje na zgłoszenia, jednak musi działać zgodnie z przepisami prawa.

– Tam, gdzie właścicielem lokalu jest gmina, to za pośrednictwem MOPS-u lub ZAB-u podejmujemy działania, by pozbyć się insektów. Ale przypominam – wejście do mieszkania wymaga zgody lokatora. A usuwanie insektów tylko w jednym mieszkaniu mija się z celem, potrzebna jest też dezynsekcja części wspólnych – mówił Miśko.

Zaznaczył, że w tym roku gmina wydała na te działania w sumie ponad 30 tys. zł – ok. 10 tys. przez MOPS i kolejne 20 tys. przez ZAB.

Odnosząc się bezpośrednio do przypadku poruszonego przez radną, dodał:

– Lokal, który sprowokował panią radną do zorganizowania konferencji, został poddany dezynsekcji 1 sierpnia. Tak późno, ponieważ osoby zajmujące lokal wcześniej nie wyrażały zgody na przeprowadzenie zabiegu.

Tomasz Miśko, zastępca prezydenta Stalowej Woli

MOPS: problem to też mentalność

O komentarz poprosiliśmy również Piotra Pierścionka, dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Potwierdził, że problem insektów dotyczy różnych osiedli w mieście i nie da się go rozwiązać wyłącznie działaniami instytucji.

– Sama dezynsekcja bez zmiany mentalności mieszkańców niewiele pomoże. Część osób wynosi meble z pluskwami na śmietnik bez odpowiedniego zabezpieczenia, inni zabierają je do innych dzielnic – i tak miasto się coraz bardziej zapluskwia albo zarobacza – ocenił.

MOPS przeprowadził w tym roku zabiegi dezynsekcji w ponad 20 lokalach. Usługi realizuje firma z Rzeszowa metodą zamgławiania, która – jak mówi Pierścionek – jest obecnie najskuteczniejsza.

Zarówno mieszkańcy, jak i radni oraz urzędnicy zgadzają się co do jednego – problem istnieje i wymaga działań. Różnice zaczynają się jednak przy pytaniu: co dokładnie można i należy zrobić? Sprawa z pewnością wróci na kolejnych sesjach i posiedzeniach komisji. Tymczasem mieszkańcy – jak podkreśla dyrektor MOPS – także muszą wziąć część odpowiedzialności za stan sanitarny swoich mieszkań i osiedli.