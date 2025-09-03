Zaproszenie na spotkanie z prof. Wacławem Gudowskim

Profesor Gudowski to światowej klasy autorytet w dziedzinie energetyki jądrowej, od lat związany z Królewską Politechniką w Sztokholmie oraz Narodowym Centrum Badań Naukowych. Jego dorobek naukowy jest imponujący – był wielokrotnie nagradzany za badania nad zrównoważonym wykorzystaniem energii jądrowej, bezpieczeństwem reaktorów i innowacyjnymi technologiami reaktorów nowej generacji. Jest autorem licznych publikacji, laureatem prestiżowych nagród międzynarodowych i uczestnikiem kluczowych światowych projektów badawczych.

Podczas spotkania profesor spróbuje odpowiedzieć na pytanie, które budzi dziś wiele emocji i ciekawości:

„Po co komu prąd z atomu – czym jest i jak działa mały modułowy reaktor SMR?”

Będzie to nie tylko wykład o nauce, ale również refleksja nad tym, jak miasta takie jak Stalowa Wola mogą w przyszłości korzystać z innowacyjnych źródeł energii. Dyskusja dotyczyć będzie zarówno rozwoju przemysłu, jak i poprawy jakości życia mieszkańców.

To niepowtarzalna okazja, by wysłuchać eksperta, który swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się na konferencjach od Sztokholmu po Tokio, a teraz także – w Stalowej Woli.

6 września 2025 (sobota), godz. 15:00

Błonia nad Sanem – Scena Kreatywna Planeta Stalova