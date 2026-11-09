Zapisz się i wystartuj w 34. Biegu Niepodległości

W biegu głównym mogą startować zrzeszeni i niezrzeszeni, zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia, muszą obowiązkowo posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, na udział w biegu długodystansowym.

Zapisy do biegu na www.timekeeper.pl/zawody (wpisowe 50 zł) lub w dniu zawodów w godz. 10.30-14.30 w biurze zawodów w Domu Katechetycznym przy Konkatedrze (wpisowe 60 zł).Zapisy do biegów dziecięcych i młodzieżowych 11 listopada od godz. 12 przy namiotach organizatorów obok pomnika Jana Pawła II przed Bazylikę.

W biegu głównym prowadzona będzie także klasyfikacja w kategoriach wiekowych: 16-19 lat, 20-29, 30-39, 40-49 oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz M-50 dla mężczyzn w przedziale wiekowym 50-59 lat, K-50 dla pań powyżej 50 roku życia oraz M-60 (60-69 lat) i M-70 (powyżej 70 roku życia).

Zdobywcy miejsc 1-3 w klasyfikacjach generalnych open kobiet i mężczyzn otrzymają puchary i nagrody pieniężne, odpowiednio 700, 500 i 300 zł. Za miejsca I-III w poszczególnych kategoriach wiekowych zawodnicy i zawodniczki otrzymają odpowiednio: 150, 120, 100 zł.

Szczegółowych informacji o imprezie udzielają: Monika Kłosowska - tel. 540 003 233 i Piotr Anioł - tel. 604 433 490.