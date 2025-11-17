Zapisz dziecko do MBP - dostaniesz 3 książki!

To już kolejna edycja programu, który co roku trafia do setek tysięcy dzieci w całej Polsce! W naszej bibliotece akcja rozpoczyna się we wtorek, 18 listopada! Książki można odbierać w każdej Filii oraz w Multitece, w Bibliotece Głównej. Ilość wyprawek jest ograniczona.

W tym roku wyprawki są naprawdę wyjątkowe - maluchy mogą odebrać aż trzy tytuły wybrane w konkursie dla wydawców:

„Przywitanie lata” Marii Dek - piękna opowieść o czekaniu na to, co dobre,

„Rita i koń” Marty Kopyt - historia niezwykłej przyjaźni,

„Bobuś” Martyny Skibińskiej - opowieść o zaufaniu i więzi między ludźmi.

Hasłem tegorocznej kampanii jest „Czytaj chwilę” - bo w codziennym zabieganiu warto zatrzymać się na moment i wspólnie przeżyć coś wyjątkowego z książką w ręku. Czytanie dziecku to czas bliskości, rozmowy i uśmiechu - chwile, które zostają na długo.

Program „Mała książka - wielki człowiek” jest realizowany przez Instytut Książki ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.