Stalowa Wola 7 marca 2026

Zapisy na Międzypokoleniowe Warsztaty Wielkanocne w MBP

Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli zaprasza rodziny na Międzypokoleniowe Warsztaty Ozdób Wielkanocnych. Spotkanie odbędzie się 21 marca w godzinach 14:00–16:00 na drugim piętrze Biblioteki Głównej przy ul. ks. J. Popiełuszki 10.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Na warsztaty obowiązują wcześniejsze zapisy, które rozpoczną się 10 marca od godziny 9:00. Zgłoszenia można składać osobiście w Czytelni MBP.

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli stworzyć własne, niepowtarzalne dekoracje świąteczne, wykorzystując m.in. drewniane krążki, gałązki wierzby, kwiaty i inne elementy ozdobne. Biblioteka zachęca do twórczej zabawy całe rodziny – niezależnie od wieku!

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy proszą jedynie o przyniesienie małej doniczki (ok. 8 × 8 cm) z dowolną cebulką kwiatową, która posłuży do wykonania dekoracji.

