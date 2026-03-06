Zapisy na Międzypokoleniowe Warsztaty Wielkanocne w MBP

Na warsztaty obowiązują wcześniejsze zapisy, które rozpoczną się 10 marca od godziny 9:00. Zgłoszenia można składać osobiście w Czytelni MBP.

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli stworzyć własne, niepowtarzalne dekoracje świąteczne, wykorzystując m.in. drewniane krążki, gałązki wierzby, kwiaty i inne elementy ozdobne. Biblioteka zachęca do twórczej zabawy całe rodziny – niezależnie od wieku!

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy proszą jedynie o przyniesienie małej doniczki (ok. 8 × 8 cm) z dowolną cebulką kwiatową, która posłuży do wykonania dekoracji.