Zamrażarki gastronomiczne to bardzo ważny element wyposażenia każdej profesjonalnej kuchni. Te zaawansowane urządzenia chłodnicze pozwalają nam przechowywać produkty spożywcze w optymalnych warunkach, a dzięki temu gromadzić zapasy i ograniczyć straty żywności. Na rynku znajdziemy wiele rozwiązań, które można doskonale dopasować do specyfiki danego miejsca, jak też artykułów, jakie będziemy przechowywać. Warto mieć na uwadze, że odpowiednio dobrana zamrażarka ma bardzo duży wpływ nie tylko na bezpieczeństwo przechowywania, ale i komfort pracy osób na różnych stanowiskach - od szefów kuchni do kelnerów.

Poniżej przedstawiamy kompleksowy poradnik dotyczący tego, jaka zamrażarka gastronomiczna najlepiej sprawdzi się w restauracji. Sprawdź szczegóły i dowiedz się wszystkiego, co należy wiedzieć o wyposażeniu profesjonalnej gastronomii.

Typy zamrażarek gastronomicznych

Zamrażarki gastronomiczne to profesjonalne urządzenia chłodnicze, dzięki którym można przechowywać żywność w optymalnych warunkach. Będą one zatem niezbędne w restauracjach, gdzie gromadzi się duże ilości mięs, ryb, warzyw, owoców, jak też gotowych potraw. Na rynku znaleźć można kilka typów zamrażarek gastronomicznych, które posiadają swoje unikalne funkcje. Oto najważniejsze z nich.

Zamrażarki skrzyniowe - to chyba najczęściej spotykany typ zamrażarek gastronomicznych. Wyróżniają się między innymi dużą pojemnością, dzięki czemu są idealne do przechowywania mrożonek (na przykład dużych porcji mięsa). Idealnie sprawdzą się nie tylko w restauracjach, ale też w wielu marketach czy sklepach mięsnych. Zamrażarki skrzyniowe mogą posiadać przeszklenia, dzięki którym od razu mamy możliwość zapoznania się z asortymentem.

Zamrażarki szokowe - to szczególny typ urządzeń chłodniczych. Przeznaczone są do bardzo szybkiego schładzania gorących potraw, dzięki czemu można zachować ich walory smakowe, konsystencję albo wartości odżywcze. Świetnie sprawdzą się w miejscach, gdzie przyrządza się potrawy z wyprzedzeniem - na przykład zupy, bigos, gulasz i wiele innych popularnych dań.

Zamrażarki szufladowe - będą odpowiednie do przechowywania mniejszych ilości zapasów. Bardzo pozytywnie wpływają na organizację oraz dostęp do produktów. Warto zatem przechowywać w nich wszystkie te składniki, które są najczęściej wykorzystywane w czasie gotowania.

Wybierając odpowiedni model zamrażarki gastronomicznej, warto dopasować ją przede wszystkim do dostępnej przestrzeni, jak też produktów, jakie będą w niej przechowywane.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze zamrażarki gastronomicznej do restauracji?

Odpowiednio dobrana zamrażarka gastronomiczna ma bardzo pozytywny wpływ na organizację pracy w kuchni. Nie tylko pozwoli nam gromadzić zapasy żywności, ale też szybciej przyrządzać dania. Ma to duże znaczenie przede wszystkim w godzinach szczytu, kiedy to nasi goście nie chcą zbyt długo czekać na swoje zamówienie. Wybierając konkretny model zamrażarki gastronomicznej do restauracji, należy wziąć pod uwagę między innymi następujące czynniki.

Pojemność - to podstawowy parametr, jaki musimy mieć na uwadze. Uzależniona będzie ona przede wszystkim od tego, jaką przestrzenią dysponujemy i co dokładnie chcemy w niej przechowywać. Do wyboru mamy urządzenia o bardzo różnej pojemności - nawet do ponad 500 litrów.

Wymiary zewnętrzne - jak już zostało podkreślone, zamrażarka musi być dopasowana do przestrzeni, jaką dysponujemy. Zbyt duże urządzenie sprawi, że poruszanie się po kuchni lub zapleczu będzie utrudnione, a do tego samo korzystanie z zamrażarki może być niewygodne.

Zakres temperatur - kolejny ważny czynnik, jaki musimy wziąć pod uwagę. Powinien być dopasowany do tego, jakie produkty będą przechowywane w zamrażarce. Wiele modeli pozwala nam na elastyczną regulację temperatury, dzięki czemu może bez obaw gromadzić w niej różne zapasy.

Rodzaj pokrywy - w przypadku zamrażarek skrzyniowych ma to bardzo duże znaczenie. Szklana pokrywa pozwoli nam szybko zapoznać się z zawartością. Jeżeli jednak poszukujemy idealnego urządzenia do restauracji, pełna pokrywa będzie lepszym rozwiązaniem. Ma ponadto duży wpływ na wytrzymałość zamrażarki.

Trwałość - w gastronomii, gdzie urządzenia narażone są na bardzo intensywne użytkowanie, ich trwałość może okazać się kluczowa. Ważne jest to, aby zamrażarki były wykonane z materiałów odpornych na wiele negatywnych czynników, w tym również korozję. Najlepiej sprawdzą się urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej.

Zamrażarka skrzyniowa czy szokowa - co będzie lepsze do restauracji?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jaka zamrażarka gastronomiczna lepiej sprawdzi się w restauracji - szokowa czy skrzyniowa. Wszystko zależeć będzie oczywiście od potrzeb danego miejsca. Jeżeli tylko mamy taką możliwość, najlepiej jest zainwestować w oba urządzenia. Pierwsze z nich pozwoli nam szybko obniżyć temperaturę potraw albo produktów spożywczych, a dzięki temu zachować ich najważniejsze wartości. Zamrażarki skrzyniowe będą natomiast niezastąpione do przechowywania zapasów.

