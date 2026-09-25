Nieprzejezdny jest fragment od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Osiedlową. Wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu.

W czasie prowadzonych prac do KFC będzie można dojechać wyłącznie od strony Al. Jana Pawła II. Podobnie jest w przypadku stacji paliw MOL. Wjazd na stację możliwy jest od Al. Jana Pawła II, natomiast wyjazd odbywa się przygotowanym na czas remontu tymczasowym wyjazdem.

Kierowcy powinni zwracać uwagę na oznakowanie ustawione w rejonie prowadzonych robót.

Zmiany dotyczą również pieszych. Ze względów bezpieczeństwa nie należy wchodzić na teren budowy. Ruch pieszy odbywa się wyznaczonymi tymczasowymi ciągami.

Na mapie przedstawiającej organizację ruchu kolorem zielonym zaznaczono odcinki przejezdne, a czerwonym drogę zamkniętą.

Utrudnienia mają potrwać do 10 listopada.