Zamkną tunel na ul. 11 Listopada w Stalowej Woli

Z ruchu wyłączony zostanie fragment drogi od ul. Przemysłowej do ul. Okulickiego. Jak informuje miasto, konieczne jest usunięcie awarii odwodnienia liniowego, znajdującego się przy wjeździe i wyjeździe z tunelu.

Na czas prowadzonych prac obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu. Dla kierowców wyznaczono objazd, który na mapie udostępnionej przez miasto zaznaczono kolorem niebieskim. Odcinek zamknięty dla ruchu oznaczono na czerwono.

Miasto apeluje do kierowców o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie i zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych robót. Warto również uwzględnić zamknięcie tunelu przy planowaniu codziennych przejazdów.