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Stalowa Wola 30 października 2026

Zamkną tunel na ul. 11 Listopada w Stalowej Woli

Kierowcy poruszający się po Stalowej Woli muszą przygotować się na utrudnienia. Od 4 do 13 listopada zamknięty będzie odcinek tunelu w ciągu ul. 11 Listopada. Powodem są prace związane z naprawą systemu odwodnienia.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Z ruchu wyłączony zostanie fragment drogi od ul. Przemysłowej do ul. Okulickiego. Jak informuje miasto, konieczne jest usunięcie awarii odwodnienia liniowego, znajdującego się przy wjeździe i wyjeździe z tunelu.

Na czas prowadzonych prac obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu. Dla kierowców wyznaczono objazd, który na mapie udostępnionej przez miasto zaznaczono kolorem niebieskim. Odcinek zamknięty dla ruchu oznaczono na czerwono.

Miasto apeluje do kierowców o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie i zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych robót. Warto również uwzględnić zamknięcie tunelu przy planowaniu codziennych przejazdów.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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