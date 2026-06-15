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Stalowa Wola 15 czerwca 2026

Zamieszaj w ziołach! Rzemieślnicze warsztaty rodzinne w MDK

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu rzemieślniczych warsztatów rodzinnych. Tym razem uczestnicy zajmą się światem ziół i naturalnych mieszanek, tworząc własne kompozycje o aromatycznych i relaksujących właściwościach.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Podczas warsztatów będzie można samodzielnie przygotować m.in. mieszanki herbaciane oraz odprężające sole i dodatki do kąpieli. Spotkanie będzie także okazją do poznania właściwości wybranych ziół oraz odkrycia ich ciekawych połączeń. Nie zabraknie również elementu DIY – każdy uczestnik wykona drobny upominek, który zabierze ze sobą do domu.

Warsztaty odbędą się w niedzielę, 21 czerwca o godz. 15.00 w sali edukacyjnej MDK. Bilety w cenie 25 zł od osoby dostępne są w kasie MDK oraz online na stronie www.mdkstalowawola.bilety24.pl. Liczba miejsc jest ograniczona.

Organizatorzy informują, że cena obejmuje wszystkie materiały i narzędzia potrzebne podczas zajęć. Bilety nie podlegają zwrotowi. Dzieci i młodzież do 16. roku życia mogą uczestniczyć w warsztatach wyłącznie pod opieką dorosłych. Osoby o szczególnych potrzebach proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem +48 (15) 842 09 50 lub mailowo: dzialzdkmdk@gmail.com.

W trakcie wydarzenia mogą być wykonywane zdjęcia i nagrania. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w klauzuli informacyjnej MDK: https://mdkstalowawola.pl/rodo/.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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