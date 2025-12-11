Zaleszany uczczą 44. rocznicę pacyfikacji Kopalni Wujek

Obchody rozpoczną się o godz. 11:00 mszą świętą w kościele parafialnym w Zaleszanach. Następnie uczestnicy przejdą na miejscowy cmentarz, gdzie o godz. 12:00 odbędą się uroczystości rocznicowe poświęcone pamięci górników poległych podczas pacyfikacji.

Po części oficjalnej zaplanowano bieg górnika, który wystartuje o godz. 12:45. Zwieńczeniem dnia będzie program artystyczny w Gminnym Ośrodku Kultury w Zaleszanach, zaplanowany na godz. 12:50.

Organizatorzy zachęcają mieszkańców do licznego udziału, aby wspólnie oddać hołd ofiarom i podkreślić znaczenie pamięci o wydarzeniach, które ukształtowały najnowszą historię Polski.