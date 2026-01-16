Zakończyło się głosowanie w 54. Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli w roku 2025.

To właśnie tam zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia dla laureatów poszczególnych kategorii plebiscytu, którego pierwsza edycja odbyła się w 1970 roku. Poznamy Najpopularniejszego Sportowca, Talent Roku 2025, Trenera Roku 2025 i Najlepszego Mastera Roku 2025.

Dziękujemy wszystkim Czytelnikom za udział w głosowaniu i już dzisiaj zapraszamy do śledzenia relacji z gali na portalu sztafeta.pl.

W ubiegłym roku zwycięzcą głównej kategorii 53. Plebiscytu był Krzysztof Faraś (na zdjęciach, poniżej), kierowca rajdowy Automobilklubu Doliny Sanu