Zakończyła się modernizacja parkingu przy MDK i PUP

W ramach przeprowadzonych prac teren został uporządkowany i zyskał nowe oświetlenie, które ma poprawić widoczność i bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i pieszych. Wykonano również nowe odwodnienie, dzięki któremu po intensywnych opadach na parkingu nie powinny tworzyć się zastoiska wody.

Zmieniło się także otoczenie parkingu. Pojawiła się nowa zieleń, a miejsca postojowe zostały wyraźnie oznaczone.

Parking służy przede wszystkim osobom odwiedzającym Powiatowy Urząd Pracy i Miejski Dom Kultury. Korzystają z niego również rodzice uczniów pobliskiej szkoły.

Obiekt został udostępniony kierowcom jeszcze przed zakończeniem wszystkich prac prowadzonych w ramach rewitalizacji Placu Piłsudskiego.