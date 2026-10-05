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Fot. UM Stalowa Wola
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Stalowa Wola 5 października 2026

Zakończyła się modernizacja parkingu przy MDK i PUP

Kierowcy znów mogą korzystać z parkingu przy Powiatowym Urzędzie Pracy i Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli. Po modernizacji przygotowano tam 30 miejsc postojowych, w tym dwa przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

W ramach przeprowadzonych prac teren został uporządkowany i zyskał nowe oświetlenie, które ma poprawić widoczność i bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i pieszych. Wykonano również nowe odwodnienie, dzięki któremu po intensywnych opadach na parkingu nie powinny tworzyć się zastoiska wody.

Zmieniło się także otoczenie parkingu. Pojawiła się nowa zieleń, a miejsca postojowe zostały wyraźnie oznaczone.

Parking służy przede wszystkim osobom odwiedzającym Powiatowy Urząd Pracy i Miejski Dom Kultury. Korzystają z niego również rodzice uczniów pobliskiej szkoły.

Obiekt został udostępniony kierowcom jeszcze przed zakończeniem wszystkich prac prowadzonych w ramach rewitalizacji Placu Piłsudskiego.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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