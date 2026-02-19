Miesięcznik
Stalowa Wola 19 lutego 2026

Zakłócił spokój pacjentów, nie reagował na polecenia

45-letni mieszkaniec powiatu stalowowolskiego odpowie za swoje zachowanie w jednej z placówek medycznych w Stalowej Woli. Mężczyzna wszczął awanturę, zaczepiał pacjentów i używał wulgarnych słów. Interweniujący policjanci mieli dodatkowo problem z jego postawą - nie wykonywał wydawanych poleceń i utrudniał funkcjonariuszom prowadzenie czynności służbowych.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 16 lutego. O nieodpowiednim zachowaniu mężczyzny mundurowych powiadomili pracownicy placówki. Po przybyciu na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie - 45-latek zakłócał porządek i był agresywny słownie wobec osób przebywających w budynku.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej izby zatrzymań. Sprawą zajęto się w trybie przyspieszonym.

18 lutego został doprowadzony do sądu. W postępowaniu przyspieszonym zapadł wyrok - 45-latek został ukarany grzywną.

