Zakłócił spokój pacjentów, nie reagował na polecenia

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 16 lutego. O nieodpowiednim zachowaniu mężczyzny mundurowych powiadomili pracownicy placówki. Po przybyciu na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie - 45-latek zakłócał porządek i był agresywny słownie wobec osób przebywających w budynku.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej izby zatrzymań. Sprawą zajęto się w trybie przyspieszonym.

18 lutego został doprowadzony do sądu. W postępowaniu przyspieszonym zapadł wyrok - 45-latek został ukarany grzywną.