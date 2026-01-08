Miesięcznik
Recital fortepianowy
Zaklików 8 stycznia 2026

Zaklikowskie kolędowanie

W niedzielę 11 stycznia Zaklików rozbrzmi dźwiękami kolęd i pastorałek. Gminny Ośrodek Kultury w Zaklikowie zaprasza mieszkańców oraz gości na wyjątkowe wydarzenie – Zaklikowskie Kolędowanie, które rozpocznie się o godzinie 16.00 w sali widowiskowej GOK.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

To coroczne spotkanie z tradycją bożonarodzeniową będzie okazją do wspólnego śpiewania, refleksji i podtrzymywania lokalnych zwyczajów. Na scenie zaprezentują się zarówno zespoły chóralne, jak i młodzi wykonawcy oraz formacje instrumentalne z terenu gminy i okolic.

W programie wystąpią m.in.: Chór Parafialny z Lipy, Chór „Gloria”, scholki „Ignis” oraz „Cantate Deo”, a także zespół wokalny „Kwiat Lipy” działający przy Klubie Seniora w Lipie. Publiczność usłyszy również Orkiestrę Dętą OSP Zdziechowice, wokalistki Dziecięcej Grupy Muzycznej działającej przy GOK w Zaklikowie i jego filii w Lipie, harcerzy z 5. Szczepu Harcerskiego „Brzask” Zaklików oraz zespół „Zaklikersi”.

Organizatorzy zapowiadają ciepłą, rodzinną atmosferę i bogaty repertuar kolęd w różnych aranżacjach - od klasycznych po bardziej współczesne. Wstęp na wydarzenie jest wolny, a udział w nim to doskonała okazja do wspólnego spędzenia czasu i celebrowania świątecznej tradycji.

Zaklikowskie Kolędowanie odbywa się pod patronatem Gminy Zaklików. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich miłośników muzyki i bożonarodzeniowego klimatu.

