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Nisko 28 lipca 2026

Zakaz kąpieli na Podwolinie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku wprowadził tymczasowy zakaz kąpieli na kąpielisku miejskim Podwolina. Powodem jest zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Jak poinformował sanepid w komunikacie z 28 lipca, woda nie spełnia wymagań określonych w przepisach dotyczących jakości wody w kąpieliskach. W związku z tym korzystanie z kąpieliska zostało czasowo zakazane.

Zakaz będzie obowiązywał do czasu zakończenia działań naprawczych oraz uzyskania wyników badań potwierdzających, że woda ponownie spełnia wymagane normy. Po wydaniu kolejnego komunikatu sanepid poinformuje o ewentualnym przywróceniu kąpieliska do użytku.

Poniżej publikujemy pełną treść komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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