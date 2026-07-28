Zakaz kąpieli na Podwolinie

Jak poinformował sanepid w komunikacie z 28 lipca, woda nie spełnia wymagań określonych w przepisach dotyczących jakości wody w kąpieliskach. W związku z tym korzystanie z kąpieliska zostało czasowo zakazane.

Zakaz będzie obowiązywał do czasu zakończenia działań naprawczych oraz uzyskania wyników badań potwierdzających, że woda ponownie spełnia wymagane normy. Po wydaniu kolejnego komunikatu sanepid poinformuje o ewentualnym przywróceniu kąpieliska do użytku.

Poniżej publikujemy pełną treść komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku.