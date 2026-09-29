Zajrzą za kulisy MDK. W sobotę spacer z przewodnikiem

Uczestnicy zajrzą do miejsc, do których na co dzień publiczność nie ma dostępu. Będzie można zobaczyć kulisy podczas przygotowań do wieczornego spektaklu, a także przyjrzeć się bliżej sali widowiskowej i jej dekoracjom.

Podczas spaceru nie zabraknie również historii. Zachowane dokumenty i pamiątki będą punktem wyjścia do opowieści o dawnym życiu kulturalnym Stalowej Woli i roli, jaką przez lata pełnił Miejski Dom Kultury.

Spacer odbędzie się w sobotę, 3 października o godz. 15. Zbiórkę zaplanowano w holu MDK. Wstęp jest bezpłatny.