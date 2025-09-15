„Zahulaj po nosemu - jak tańczyli lasowiacy” - warsztaty taneczne dla przedszkoli i szkół podstawowych w MDK

W trakcie zajęć uczniowie dowiedzą się, jak dawniej bawili się lasowiacy podczas wesel i potańcówek. Spróbują samodzielnie zatańczyć tańce charakterystyczne dla naszego regionu. Poprzez zabawę odkryją bogactwo folkloru regionalnego. Wszystko to pod okiem doświadczonych instruktorów MDK oraz choreografów Zespołu Pieśni i Tańca „Lasowiacy” im. I. Wachowiaka oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Mali Lasowiacy”.

Warsztaty prowadzone są od 9 września do 18 grudnia 2025 roku.

Organizatorzy zapraszają do uzgadniania konkretnych terminów zajęć.

Informacje organizacyjne:

Zajęcia dopasowane są do wieku oraz możliwości uczestników

Obecność opiekunów podczas zajęć jest obowiązkowa

Należy przyjść 10 minut wcześniej przed planowaną godziną rozpoczęcia warsztatów

W przypadku rezygnacji organizatorzy proszą o kontakt telefoniczny

Grupa docelowa: przedszkola, klasy 1-3 i 4-8 szkół podstawowych

Maksymalna liczba osób w grupie: 25

Czas trwania zajęć: 45-60 min.

Termin: wtorki lub czwartki w godz. 8.00 – 13.00

Miejsce: Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli / sala baletowa ZPiT „Lasowiacy” (prawe skrzydło MDK, II piętro)

Opłata: zajęcia bezpłatne

Miejsce zbiórki: hol MDK (przy portierni)

ZAPISY: +48 (15) 842 09 50

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji w ramach programu Nasze tradycje.