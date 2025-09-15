„Zahulaj po nosemu - jak tańczyli lasowiacy” - warsztaty taneczne dla przedszkoli i szkół podstawowych w MDK

W trakcie zajęć uczniowie dowiedzą się, jak dawniej bawili się lasowiacy podczas wesel i potańcówek. Spróbują samodzielnie zatańczyć tańce charakterystyczne dla naszego regionu. Poprzez zabawę odkryją bogactwo folkloru regionalnego. Wszystko to pod okiem doświadczonych instruktorów MDK oraz choreografów Zespołu Pieśni i Tańca „Lasowiacy” im. I. Wachowiaka oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Mali Lasowiacy”.
Warsztaty prowadzone są od 9 września do 18 grudnia 2025 roku.
Organizatorzy zapraszają do uzgadniania konkretnych terminów zajęć.
Informacje organizacyjne:
- Zajęcia dopasowane są do wieku oraz możliwości uczestników
- Obecność opiekunów podczas zajęć jest obowiązkowa
- Należy przyjść 10 minut wcześniej przed planowaną godziną rozpoczęcia warsztatów
- W przypadku rezygnacji organizatorzy proszą o kontakt telefoniczny
Grupa docelowa: przedszkola, klasy 1-3 i 4-8 szkół podstawowych
Maksymalna liczba osób w grupie: 25
Czas trwania zajęć: 45-60 min.
Termin: wtorki lub czwartki w godz. 8.00 – 13.00
Miejsce: Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli / sala baletowa ZPiT „Lasowiacy” (prawe skrzydło MDK, II piętro)
Opłata: zajęcia bezpłatne
Miejsce zbiórki: hol MDK (przy portierni)
ZAPISY: +48 (15) 842 09 50
Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji w ramach programu Nasze tradycje.
