Dziewiąta wygrana w sezonie stała się faktem. Koszykarze Stali Stalowa Wola wracają z Wieliczki z kompletem punktów, a ich zwycięstwo nad Regisem ani przez chwilę nie było poważnie zagrożone. Gospodarze dotrzymywali kroku Stali jedynie w początkowych minutach spotkania. Po trafieniu „za trzy” Błażeja Karlika i dwóch celnych rzutach wolnych Roberta Hoffmanna prowadzili 12:11. Wtedy do akcji wkroczył Dawid Zaguła.

Lider stalowowolskiego zespołu w niespełna pięć minut zdobył aż 15 punktów, dając swojej drużynie wyraźny impuls do ataku. Stal błyskawicznie przejęła kontrolę nad meczem i po pierwszej kwarcie prowadziła różnicą 13 punktów.

W drugiej odsłonie Regis odrobił dwa punkty. Po zmianie stron inicjatywa ponownie należała do przyjezdnych. Stal konsekwentnie powiększyła przewagę, wygrywając zarówno trzecią, jak i czwartą kwartę.

Setne „oczko” zanotował w tym meczu Wiktor Siemianiuk, trafiając z linii rzutów wolnych, a wynik spotkania ustalił Łukasz Krzek.

Zwycięstwo w Wieliczce pozwoliło Stali umocnić się na trzeciej pozycji w tabeli II ligi. 5 grudnia w hali przy ulicy Hutniczej Stal podejmie GTK II Gliwice.

REGIS WIELICZKA - STAL STALOWA WOLA 86:106 (22:635, 22:20, 18:24, 24:27)

REGIS: Bryzek 21 (2x3, 12 zb.), ;Lis 14 (4x3), Wasyl 12 (8 as.), Karlik 5 (1x3), Słoński 2 oraz Rybicki 14 (1x3), Wasilewski 11 (2x3), Skubiński 4, Siemieniec 1, Fleszar, Pasek.

STAL: Zaguła 28 (2x3), Siemianiuk 21, Kunc 14 (2x3, 12 zb.), Maciejak 14 (2x3), Klawa 7 (8 zb.) oraz Jarecki 13 (1x3), Jadaś 6, Krzek 3, Labuda, Paterek, Malecki.

Sędziowali: Agata Maj, Oleh Vdoviak (Kraków).