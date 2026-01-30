Zagrożenie pod torami na Hutniku. Radny Dorosz ostrzega przed tragedią

Jak relacjonuje radny, około dwóch tygodni temu w tunelu pod torami doszło do aktu wandalizmu.

- Jacyś chuligani zniszczyli lampy, które są podwieszone pod tym wiaduktem i wiszą teraz same kable pod napięciem - mówi Andrzej Dorosz.

Na zdjęciu radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli Andrzej Dorosz

Problem potęgują warunki panujące w przejściu, szczególnie zimą. Tunel jest zawilgocony zarówno przez przepływającą w pobliżu rzeczkę, jak i przez topniejący śnieg.

- Jest to wszystko wilgotne, kapie tam woda, a te kable wiszą w styczności z elementami metalowymi tego wiaduktu. Te elementy metalowe dotykają barierek, które są zabezpieczeniem przejścia pod torami - podkreśla radny.

Dodatkowym problemem jest spór kompetencyjny dotyczący odpowiedzialności za infrastrukturę. Radny zwraca uwagę, że choć tunel należy do Polskich Linii Kolejowych, to po jego interwencji PLK wskazały, że instalacja elektryczna jest po stronie miasta.

- Rok temu uzyskałem informację w Wydziałach Urzędu Miasta, że cała infrastruktura jest kolejowa - zaznacza Dorosz. Jak dodaje, nawet gdyby miasto chciało podjąć działania, musiałoby przejść długą procedurę uzgodnień i pozwoleń z PLK.

Sytuacja jest szczególnie trudna, ponieważ przejście pod torami jest w praktyce jedyną dogodną drogą z osiedla Hutnik do szkoły i kościoła.

- Inne przejście jest na ulicy Sosnowej, czyli około kilometra dalej, a kolejne na Ozecie - wyjaśnia radny. Zamknięcie tunelu oznaczałoby konieczność długich obejść, a w konsekwencji większy ruch samochodowy i problemy z parkowaniem w rejonie szkoły.

Radny nie ukrywa obaw o bezpieczeństwo najmłodszych.

- To jest sytuacja ostateczna, to jest kwestia nieszczęśliwego wypadku. Bo nie wiadomo, kiedy ta instalacja przesiąknie i będzie jakieś przebicie i co potem? - ostrzega. Dodaje również, że nie rozumie braku reakcji zarządcy infrastruktury. - Ja się bardzo dziwię, że zarządca tej infrastruktury nie boi się tej sytuacji. Przecież cały problem spadłby na jego barki, gdyby wydarzyło się nieszczęście.

Radny zapowiada dalsze interwencje i ponaglanie Polskich Linii Kolejowych.

- Będę ponaglał jeszcze PLK, żeby jednak coś w tej sprawie zrobiły, bo przecież nie może tak być - deklaruje. - Sam chodzę ze swoimi dziećmi tutaj do szkoły i spotykam się z ludźmi, którzy nie mogą się na to patrzeć.

Mieszkańcy osiedla Hutnik liczą na szybkie działania, zanim dojdzie do tragedii.