Zagrają w hołdzie Tadeuszowi Duszyńskiemu

Przed nami kolejna edycja siatkarskiego święta w Stalowej Woli. Już po raz 17. rozegrany zostanie memoriał Tadeusza Duszyńskiego w piłce siatkowej. W tegorocznej edycji udział weźmie łącznie 14 drużyn – sześć zespołów kobiecych oraz osiem. W sobotę, 11 kwietnia rozgrywane będą mecze grupowe, a w niedzielę, odbędą się spotkania o trzecie miejsce i finał. W ubiegłym roku wśród kobiet triumfował zespół Gotowe na wszystko Warszawa, a wśród mężczyzn ADS Wolta Warszawa.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W tym roku rywalizacja odbywać się będzie na obiektach SiR Sp. z o.o. oraz w hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Hutniczej 17 („pod basenem”). Pierwsze mecze rozpoczną się w sobotę, 11 kwietnia o godz. 9.40.

Kobiety
Grupa A: No Name Kraków, UKS 15 Przemyśl, Libero Biłgoraj
Grupa B: Vega Stalowa Wola, Gotowe na wszystko Warszawa, Ninja Kraków

Mężczyźni
Grupa C: Smoki Kraków, SMS Przemyśl, AZS AGH Kraków, WP-Transfer Stalowa Wola
Grupa D: PHU Sarzyna, Drawer Team Turek, ADS Volta Warszawa, Konzbud Stalowa Wola

Terminarz gier:

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Warta wygrała w Stalowej Woli tylko raz
Stalowa Wola
Warta wygrała w Stalowej Woli tylko raz
4 liga. Walkower dla beniaminka z Łowiska
Stalowa Wola
4 liga. Walkower dla beniaminka z Łowiska
Stal będzie walczyć o półfinał mistrzostw Polski w Rydzynie
Stalowa Wola
Stal będzie walczyć o półfinał mistrzostw Polski w Rydzynie
Najlepsi pojadą we wrześniu na finał do Bytomia
Stalowa Wola
Najlepsi pojadą we wrześniu na finał do Bytomia
Grand Prix przeniesione na 10 kwietnia
Stalowa Wola
Grand Prix przeniesione na 10 kwietnia
4. liga podkarpacka. Sokół Nisko - Błękitni Ropczyce 1:2
Stalowa Wola
4. liga podkarpacka. Sokół Nisko - Błękitni Ropczyce 1:2
WP-Transfer mistrzem SWVA, HSW-Narzędziownia-Społem mistrzem SWBA
Stalowa Wola
WP-Transfer mistrzem SWVA, HSW-Narzędziownia-Społem mistrzem SWBA
Szymon Leszczyński ze Stali i Antek Pietroniec z Olimpijczyka mistrzami Podkarpacia
Stalowa Wola
Szymon Leszczyński ze Stali i Antek Pietroniec z Olimpijczyka mistrzami Podkarpacia
