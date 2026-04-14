Zaginiona pieśń powraca po blisko 90 latach. W Stalowej Woli odbędzie się Akt Przekazana Dziedzictwa Narodowego

Uroczystość o nazwie „Pieśń o Stalowej Woli – Akt Przekazania Dziedzictwa Narodowego” rozpocznie się 17 kwietnia o godz. 17 w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Stalowej Woli.
Dwa utwory
Wspomniana „Pieśń o Stalowej Woli” powstała w 1938 r. w czasie budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Utwór miał stać się muzycznym symbolem rodzącego się ośrodka: miasta przemysłu, pracy i nowoczesności, ale także elementem tworzącej się tu od podstaw kultury. Wydano go drukiem w 1939 r., przed wybuchem wojny. Potem przez dekady pozostawał nieobecny w życiu muzycznym.
Najbardziej znaną była przez te lata inna pieśń o Stalowej Woli (datowana jest różnie, od czasów powojennych, nawet także na 1938 r.), zaczynająca się od słynnych słów: Szarozłote pnie sosnowe..., prawdopodobnie autorstwa Eugeniusza Jeremicza (tekst) i Mariana Bieniasa (muzyka).
Pieśń odnaleziona
I oto wiosną 2023 r. stalowowolski dziennikarz i muzykolog, Piotr Jackowski, zbierając materiały do czterech filmów o Stalowej Woli z okazji jej 85-lecia, natrafił na partyturę pieśni Młodożeńca i Maklakiewicza w cyfrowych zasobach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.
– Utwór powstał w wyjątkowym momencie historii II RP – czasie budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego. „Pieśń o Stalowej Woli” to nie tylko kompozycja muzyczna, ale również świadectwo epoki, w której rodziło się nowe miasto, symbolizujące nowoczesność, rozwój i polski potencjał. To odkrycie ma znaczenie muzykologiczne, historyczne, kulturowe, regionalne, edukacyjne – powiedział „Sztafecie” Piotr Jackowski.
Prawykonanie i przekazanie
7 czerwca 2023 r. w salonie, w mieszkaniu byłej wieloletniej dyrektorki szkoły muzycznej w Stalowej Woli, Magdaleny Pamuły, odbyła się historyczna prapremiera tego utworu (nie ma żadnych informacji i zapisów, by takie wykonanie odbyło się przed II wojną światową czy po niej). Po raz pierwszy od chwili powstania, muzyka i słowa pieśni zabrzmiały wtedy publicznie, przywracając pamięć o zapomnianym dziele.
Uroczystość w szkole muzycznej będzie symbolicznym zakończeniem tego procesu, gestem przekazania pieśni społeczeństwu, jako dobra wspólnego. Utwór zostanie wtedy oficjalnie przekazany miastu, powiatowi, województwu, narodowi polskiemu.
Co jest w programie
Program uroczystości połączy koncert z narracją historyczną oraz elementy edukacyjne.
Tekst pieśni zaprezentuje poetka Beata Sudoł-Kochan, a utwór wykonają, podobnie jak w przypadku stalowowolskiej prapremiery, Paweł Bazan (baryton) i Szymon Haczyk (fortepian). W części konferencyjno-edukacyjnej przedstawiona zostanie historia odkrycia pieśni, kontekst jej powstania oraz publikacje naukowe dokumentujące badania nad twórczością Młodożeńca i Maklakiewicza.
Podniosły charakter wydarzenia podkreśli minikoncert muzyki polskiej, z utworami Fryderyka Szopena oraz Ignacego Paderewskiego.
Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem objęła Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, poseł na Sejm Rafał Weber, prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny i starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.
Dodajmy też, iż tekst red. Jackowskiego o kulisach odnalezienia pieśni i jej warstwie tekstowo-muzycznej, pt. „Muzyczny prezent dla Stalowej Woli”, ukazał się w 2023 r. w Zeszytach Sandomierskich. Tekst ten znalazł się także w wydanej w 2025 r. książce pt. „Wszędzie jedna ziemia STANISŁAW MŁODOŻENIEC: miejsca – ludzie – teksty”.
Pieśń o Stalowej Woli (1938, pisownia oryginalna)
(słowa Stanisław Młodożeniec, muzyka Jan Maklakiewicz)
I
Chodziły lata kołowrotem
klepały biedą w pług, a w sierp...
Na odwyrt teraz! Huknąć w młoty
pieśniami maszyn mnożyć chleb!
refren
Na odwyrt lewar ramion wznieś!
Na przekór gnuśnym dniom
Łańcuchem rąk zjednani w pieśń!
Do góry Polskę! W górę ją!
II
Zakwitły serca pragnieniami
płomienie kwitną w sercach hut...
Urodzaj będzie w miarę ramion
co blaskiem kos migały w przód...
III
Rumiane zorze na nieboskłon
skibami ognia ciska stal...
Stalowych cepów takt nad Polską
stalowej woli czas się stał...
