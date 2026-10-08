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Rudnik nad Sanem 8 października 2026

AKTUALIZACJA. Zaginęła 90-letnia mieszkanka Rudnika nad Sanem

W Rudniku nad Sanem trwają poszukiwania 90-letniej Barbary Kozakowskiej-Sekulskiej. Kobieta zaginęła w środę, 7 października, w rejonie Szkółki Leśnej. W działania zaangażowani są policjanci i strażacy, którzy przeszukują okoliczne lasy.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Jak poinformował Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, kobieta była ostatnio widziana w środę około godziny 17 w rejonie Szkółki Leśnej. W chwili zaginięcia miała na sobie jasną kurtkę, tę samą co na zdjęciach.

Poszukiwania rozpoczęły się po zgłoszeniu zaginięcia i prowadzone były również w nocy. Policjanci i strażacy sprawdzają tereny leśne, drogi oraz okolice miejsca, w którym zaginęła seniorka.

Urząd apeluje do mieszkańców Rudnika nad Sanem, a szczególnie do osób, które 7 lub 8 października przebywały w pobliżu Szkółki Leśnej, o zwrócenie uwagi na wszelkie informacje mogące pomóc w odnalezieniu kobiety.

Każdy, kto widział Barbarę Kozakowską-Sekulską lub wie, gdzie może przebywać, proszony jest o pilny kontakt pod numerem alarmowym 112.

Służby proszą również o przekazywanie informacji o zaginięciu dalej, aby dotarła do jak największej liczby osób.

Źródło: Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, komunikat z 8 października 2026 r.

AKTUALIZACJA: Zaginiona 90-latka z Rudnika nad Sanem odnaleziona

8 października zakończyły się poszukiwania 90-letniej Barbary Kozakowskiej-Sekulskiej, która zaginęła w rejonie Szkółki Leśnej w Rudniku nad Sanem. Kobieta została odnaleziona.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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