Osiedle Leśna
Stalowa Wola 19 października 2025

Zaginął 84-letni mieszkaniec Stalowej Woli. Policja i rodzina proszą o pomoc w poszukiwaniach

Policjanci ze Stalowej Woli prowadzą intensywne poszukiwania 84-letniego mieszkańca miasta, który w sobotę, 18 października 2025 roku, wyszedł z domu i do tej pory nie powrócił. Senior po raz ostatni był widziany po godzinie 14:00 – według ustaleń mógł udać się w kierunku kościoła Trójcy Przenajświętszej. Od tamtej pory jego los pozostaje nieznany.

avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Dziennikarka

Wyszedł z domu i ślad po nim zaginął

Zaginiony mężczyzna ma około 170 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, porusza się pochylony do przodu. Ma siwe włosy i szare oczy. Charakterystycznym znakiem szczególnym jest kaszak pod prawym okiem.

W dniu zaginięcia ubrany był w:

  • szarą kurtkę,

  • niebieski szalik,

  • ciemnogranatowe spodnie dresowe z białymi lampasami,

  • czarne buty sportowe typu adidasy.

Od momentu wyjścia z domu senior nie skontaktował się z rodziną ani nie wrócił do miejsca zamieszkania. Najbliżsi są bardzo zaniepokojeni i proszą o pomoc wszystkich, którzy mogliby mieć jakiekolwiek informacje o jego losie.

Policja apeluje: liczy się każda minuta

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli proszą osoby, które widziały zaginionego lub wiedzą, gdzie może przebywać, o pilny kontakt.

Informacje można przekazywać:

  • pod numerem alarmowym 112,

  • do dyżurnego KPP Stalowa Wola – tel. 47 826 13 10,

  • lub bezpośrednio do rodziny – tel. 605 853 298.

Policja i bliscy apelują również do mieszkańców Stalowej Woli oraz okolicznych miejscowości o sprawdzenie swoich posesji, ogródków, altanek, garaży, budynków gospodarczych i innych miejsc, w których starszy mężczyzna mógłby się ukryć lub schronić.

Każda minuta ma ogromne znaczenie. Nawet najmniejsza informacja może okazać się kluczowa i pomóc w odnalezieniu seniora – podkreślają funkcjonariusze.

Jeśli posiadasz jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu zaginionego, nie zwlekaj – zadzwoń natychmiast. Twoja reakcja może uratować życie.

