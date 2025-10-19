Zaginął 84-letni mieszkaniec Stalowej Woli. Policja i rodzina proszą o pomoc w poszukiwaniach

Wyszedł z domu i ślad po nim zaginął
Zaginiony mężczyzna ma około 170 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, porusza się pochylony do przodu. Ma siwe włosy i szare oczy. Charakterystycznym znakiem szczególnym jest kaszak pod prawym okiem.
W dniu zaginięcia ubrany był w:
-
szarą kurtkę,
-
niebieski szalik,
-
ciemnogranatowe spodnie dresowe z białymi lampasami,
-
czarne buty sportowe typu adidasy.
Od momentu wyjścia z domu senior nie skontaktował się z rodziną ani nie wrócił do miejsca zamieszkania. Najbliżsi są bardzo zaniepokojeni i proszą o pomoc wszystkich, którzy mogliby mieć jakiekolwiek informacje o jego losie.
Policja apeluje: liczy się każda minuta
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli proszą osoby, które widziały zaginionego lub wiedzą, gdzie może przebywać, o pilny kontakt.
Informacje można przekazywać:
-
pod numerem alarmowym 112,
-
do dyżurnego KPP Stalowa Wola – tel. 47 826 13 10,
-
lub bezpośrednio do rodziny – tel. 605 853 298.
Policja i bliscy apelują również do mieszkańców Stalowej Woli oraz okolicznych miejscowości o sprawdzenie swoich posesji, ogródków, altanek, garaży, budynków gospodarczych i innych miejsc, w których starszy mężczyzna mógłby się ukryć lub schronić.
– Każda minuta ma ogromne znaczenie. Nawet najmniejsza informacja może okazać się kluczowa i pomóc w odnalezieniu seniora – podkreślają funkcjonariusze.
Jeśli posiadasz jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu zaginionego, nie zwlekaj – zadzwoń natychmiast. Twoja reakcja może uratować życie.
Komentarze