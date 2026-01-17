Miesięcznik
Zaginął 31-letni mieszkaniec Rudnika nad Sanem. Policja prosi o pomoc

Policja prowadzi poszukiwania 31-letniego Piotra Wojtanowicza, mieszkańca Rudnik nad Sanem. Mężczyzna zaginął w niedzielę 11 stycznia 2026 roku. Od momentu wyjścia z domu nie powrócił ani nie nawiązał kontaktu z rodziną. Jego telefon pozostaje nieaktywny.

Elżbieta Mierzwa-Laba

Zgłoszenie zaginięcia przyjęła Komenda Powiatowa Policji w Nisku, która apeluje do wszystkich osób mogących posiadać jakiekolwiek informacje o pilny kontakt.

Rysopis zaginionego

Zaginiony ma około 181–185 cm wzrostu, jasne oczy oraz ciemne włosy. W dniu zaginięcia ubrany był w:

  • czarną zimową kurtkę,

  • ciemne spodnie,

  • czarne buty marki Adidas z białą podeszwą.

Apel do mieszkańców

Każdy, kto widział Piotra Wojtanowicza lub posiada informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca jego pobytu, proszony jest o pilny kontakt z policją.

📍 Komenda Powiatowa Policji w Nisku, ul. Sandomierska 6
📞 tel. 47 87 75 310 lub 112
📧 e-mail: nisko@rz.policja.gov.pl

Policja zapewnia pełną anonimowość osobom przekazującym informacje. W sprawę zaangażowane są także osoby bliskie zaginionego oraz lokalne inicjatywy społeczne zajmujące się pomocą w poszukiwaniach.

Każda, nawet z pozoru błaha informacja, może okazać się kluczowa.

Elżbieta Mierzwa-Laba

