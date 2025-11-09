Zaduszki Literackie w bibliotece

- Tegoroczne Zaduszki Literackie chcemy poświęcić Patronom Roku 2025, którzy zajmowali się kształtowaniem słowa w sposób kunsztowny tak, by z tego wynikała bliska człowiekowi poezja i żywa literatura, oparta na doświadczeniu i prawdzie współczesnych im czasów - mówi Elżbieta Ferlejko, prezes SL „Witryna”.

Wspomnieni zostaną:

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska - postrzegała ona poezję jako rytmiczne tworzenie piękna ze słów, traktując ją jako sposób na uchwycenie ulotnych doświadczeń miłości, przemijania i natury. Uważała, że pisanie to wyraz szczerości i autentyczności, a jej twórczość przetrwała próbę czasu i inspiruje kolejne pokolenia.

Antoni Słonimski - twierdził, że zamiłowanie do literatury i poezji to zjawisko podobne do „łapania kataru czy grypy” – coś, co może się wydarzyć niespodziewanie, a poezja jest „rytmiką tworzenia piękna za pomocą słów”. Samo pisanie uważał za sposób na wyrażanie siebie i krytykę społeczeństwa, a jednocześnie traktował je z humorem i dystansem.

Władysław Stanisław Reymont - radził młodym pisarzom, by pisali o tym, co znają z osobistego doświadczenia, czują, jak Borowiecki w „Ziemi Obiecanej”- „we własnych nerwach”. Uważał, że pisarz powinien być blisko rzeczywistości, zanurzać się w niej i cenić bezpośrednią obserwację nad teoretycznymi koncepcjami.

Stefan Żeromski - uważał pisanie za narzędzie o ogromnej mocy, które może zmieniać świat i człowieka, a sam traktował je jako swój patriotyczny obowiązek. Uważał, że polski pisarz powinien poświęcić się służbie narodowi, nawet kosztem własnej popularności, o czym świadczą jego słowa o „społecznej pańszczyźnie”.

Podczas „Literackich Zaduszek” w MBP słowu towarzyszyć będzie także muzyka w przygotowaniu i wykonaniu zdolnej młodzieży oraz pedagogów z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I.J. Paderewskiego w Stalowej Woli.

- Przypomnimy twórczość rodzimych pisarzy, którzy pozostawili spuściznę w postaci literackich utworów, będących wyrazem ich wrażliwości i sposobu widzenia otaczającej rzeczywistości. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do rozmów o literaturze, w listopadowej aurze ale przy aromatycznej kawie lub herbatce - Beata Życzyńska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli zachęca do udziału w „Literackich Zaduszkach”.