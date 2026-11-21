Listopad to czas szczególny, pełen ciszy, refleksji oraz wspomnień. Chętniej zatrzymujemy się na chwilę, by powrócić myślami do ludzi, chwil i słów, które na zawsze pozostają w naszej pamięci. To właśnie w takim nastroju zapraszamy do wspólnego spotkania z poezją i muzyką.

W programie zaplanowano czytanie utworów polskich autorów m.in. Adama Asnyka, Zbigniewa Herberta, Wojciecha Młynarskiego czy Agnieszki Osieckiej.

Nastrojowym dopełnieniem słowa podczas „Literackich Zaduszek” będzie muzyka w wykonaniu Stowarzyszenia Artystycznego Stowart z gościnnym udziałem Anny Pawelec z Teatru Ad Hoc.

Wydarzenie odbędzie się w Bibliotece Głównej przy ul. ks. J. Popiełuszki 10.