Żądali zalegalizowania „Solidarności”

Dionizy Garbacz, znany dziennikarz regionalista, był jednym z czynnych uczestników tego protestu, odpowiadał za strajkową poligrafię. Jego publikacja, wsparta licznymi zdjęciami i dokumentami, ma więc walor relacji z – można powiedzieć – oka cyklonu, z samego środka strajku. A także walor świeżości, bo powstawała zaraz po jego zakończeniu.

– Postanowiłem napisać tę książkę, gdy z tłumem strajkujących szliśmy ulicami Stalowej Woli do kościoła Matki Bożej Królowej Polski. Potwornie zmęczeni, ale owacyjnie witani przez mieszkańców miasta. Wiesiek Wojtas powiedział do mnie: „Prezesie (tak nazywano mnie w czasie strajku), to trzeba byłoby opisać”. I niemal na drugi dzień zabrałem się do gromadzenia i segregowania materiałów, które by pozwoliły odtworzyć te niezwykłe wydarzenia” – napisał w posłowiu do „Strajku...” Dionizy Garbacz.

Jest tu wszystko: wielkie emocje i słowa, ale i małe, zwyczajne sprawy wypełniające każdy dzień protestu. Są nadzieje na pokojowe rozstrzygnięcie, ale i obawy przed pacyfikacją, są dramatyczne chwile, gdy jeden z funkcjonariuszy SB strzelił sobie w głowę. Są relacje dosłownie od kulis i strajkowej kuchni (a więc i o tym, jak radzono sobie z aprowizacją), jest o strajkowej twórczości, są artykuły z oficjalnej i podziemnej prasy, komunikaty dyrekcji HSW. No i czuć wielką niepewność, gdy na wezwanie Lecha Wałęsy, mimo braku gwarancji bezpieczeństwa, postanowiono zakończyć strajk.

– Tamte dni strajku niosły wielką intensywność przeżyć ludzkich: od ufności do zwątpienia, i znów nadziei, od przypływów odwagi do chwil obawy i zwykłego lęku w obliczu niebezpieczeństwa; jednym ryzyko przychodziło łatwiej, inni musieli przezwyciężać własną słabość i trwać mimo niej – pisał dalej w posłowiu Dionizy Garbacz.

Na 10-lecie strajku, w 1998 r. wyszło specjalne wydanie tej publikacji, z przedmową ówczesnego przewodniczącego „Solidarności”, Mariana Krzaklewskiego.

Przypomniał w nim, że kilka lat wcześniej, w wywiadzie dla „Sztafety” nazwał ten wielki protest załogi Huty Stalowa Wola „czwartym gwoździem do trumny komunizmu”.

– Wierzę, że książka Dionizego Garbacza znajdzie się w wielu biblioteczkach ludzi „Solidarności”, przypominając im drogę, jaką wspólnie przeszliśmy oraz znaczenie strajku w „Stalowej Woli”. Wydarzenie to bowiem zasługuje na pamięć i godne miejsce w historii NSZZ „Solidarność” – napisał Marian Krzaklewski.

Przypomnijmy: główny postulat tego strajku, czyli ponowna legalizacja „Solidarności” został spełniony 17 kwietnia 1989 r.

