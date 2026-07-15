Zaczytają się w zieleni. Biblioteka w Stalowej Woli zmieni swój hol

Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli znalazła się w gronie laureatów 8. edycji programu grantowego „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Pozyskane dofinansowanie pozwoli stworzyć w holu Biblioteki Głównej miejsce, które będzie służyć nie tylko do wypożyczania książek, ale także spotkań, nauki, pracy i odpoczynku.

W ramach projektu „Zielony Open Space - Zaczytaj się w zieleni” powstanie Zielona Strefa Wymiany Roślin i Książek. Każdy będzie mógł zostawić swoją roślinę lub książkę i zabrać coś w zamian. To pomysł, który ma zachęcać do dzielenia się z innymi i budowania lokalnej społeczności.

Wnętrze biblioteki zyska również zupełnie nowy wygląd. Pojawi się zielona ściana oraz kompozycje z żywych roślin, które mają stworzyć przyjazną atmosferę sprzyjającą zarówno pracy, jak i relaksowi. Nie zabraknie także stołów warsztatowych, wygodnych foteli i puf, dzięki czemu przestrzeń będzie mogła służyć organizacji spotkań, warsztatów czy codziennemu odpoczynkowi z książką.

Na zakończenie projektu biblioteka zaprosi mieszkańców na Zielone Spotkanie Sąsiedzkie. W programie znajdą się warsztaty, spotkania oraz wystawa poświęcona zielonym, otwartym przestrzeniom i ich roli w integracji mieszkańców.

Program „Wzmocnij Swoje Otoczenie”, organizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., wspiera inicjatywy poprawiające jakość życia lokalnych społeczności. Dotychczas, w ośmiu edycjach programu, przyznano ponad 1500 grantów o łącznej wartości przekraczającej 33 mln zł.

Nowa aranżacja sprawi, że biblioteczny hol stanie się czymś więcej niż tylko miejscem przejściowym. Ma być przestrzenią, do której będzie można wpaść nie tylko po książkę, ale również po chwilę odpoczynku, spotkanie z innymi czy inspirację.