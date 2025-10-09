Zabytkowy Park w Bojanowie odmieniony

Pierwszy etap obejmował zarówno elementy infrastruktury, jak i zagospodarowanie zieleni. Istniejące alejki zostały wyłożone kostką brukową, co znacznie podniosło komfort spacerów i codziennego użytkowania parku. Przeprowadzono także zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz uzupełniono ubytki zieleni poprzez nowe nasadzenia parkowe.
Koszt I etapu wyniósł ponad 700 tys. zł, z czego 600 tys. zł pochodziło z dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład, a pozostała część ze środków budżetu Gminy Bojanów. Realizacją prac zajęła się firma Z.P.U.H „FERAMENTA” Krzysztof Piela z Kamienia.
Już 23 września ogłoszono przetarg na II etap inwestycji, który przewiduje m.in.:
utworzenie alejki edukacyjnej z tablicami informacyjnymi o historii i przyrodzie parku,
remont istniejącego wjazdu głównego,
budowę nowej alejki z kostki brukowej wraz z oświetleniem, wjazdem i szyldem z nazwą parku od strony ul. Tarnobrzeskiej,
montaż warty rekreacyjnej, ławek i koszy na śmieci.
