Podróż poślubna
Bojanów 9 października 2025

Zabytkowy Park w Bojanowie odmieniony

Pod koniec września zakończyły się prace w ramach I etapu przebudowy Zabytkowego Parku w Bojanowie. Inwestycja miała na celu poprawę estetyki, funkcjonalności oraz podkreślenie historycznego charakteru tego wyjątkowego miejsca.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Pierwszy etap obejmował zarówno elementy infrastruktury, jak i zagospodarowanie zieleni. Istniejące alejki zostały wyłożone kostką brukową, co znacznie podniosło komfort spacerów i codziennego użytkowania parku. Przeprowadzono także zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz uzupełniono ubytki zieleni poprzez nowe nasadzenia parkowe.

Koszt I etapu wyniósł ponad 700 tys. zł, z czego 600 tys. zł pochodziło z dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład, a pozostała część ze środków budżetu Gminy Bojanów. Realizacją prac zajęła się firma Z.P.U.H „FERAMENTA” Krzysztof Piela z Kamienia.

Już 23 września ogłoszono przetarg na II etap inwestycji, który przewiduje m.in.:

  • utworzenie alejki edukacyjnej z tablicami informacyjnymi o historii i przyrodzie parku,

  • remont istniejącego wjazdu głównego,

  • budowę nowej alejki z kostki brukowej wraz z oświetleniem, wjazdem i szyldem z nazwą parku od strony ul. Tarnobrzeskiej,

  • montaż warty rekreacyjnej, ławek i koszy na śmieci.

