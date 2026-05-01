Nisko 1 maja 2026

Zabytkowy dworzec w Nisku przejdzie metamorfozę. Jest przetarg

Do końca 2027 roku mieszkańcy Niska mają korzystać z odmienionego dworca kolejowego. Zanim jednak ruszą prace, Polskie Koleje Państwowe poszukują wykonawcy inwestycji - właśnie ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Przebudowa obejmie zabytkowy obiekt, który powstał w 1899 roku według koncepcji Austriackich Kolei Państwowych. Projekt zakłada odtworzenie jego historycznego wyglądu, ale jednocześnie wprowadzenie rozwiązań odpowiadających współczesnym standardom obsługi podróżnych.

Modernizacja dworca to jednak tylko część większych zmian, jakie zachodzą w lokalnej infrastrukturze kolejowej. Jak przypomniał wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, równolegle zwiększana jest liczba połączeń dalekobieżnych obsługiwanych przez PKP Intercity. Trwają także prace nad poprawą parametrów linii kolejowej nr 68 na trasie Stalowa Wola - Przeworsk.

Dla samorządu i mieszkańców inwestycja oznacza coś więcej niż remont historycznego budynku. W odnowionym obiekcie ma powstać funkcjonalny punkt przesiadkowy, który połączy transport kolejowy z komunikacją autobusową, ułatwiając codzienne podróże w regionie.

W efekcie przebudowy dworzec nie tylko odzyska swój dawny charakter, ale stanie się także bardziej przyjazny i dostępny dla pasażerów, wpisując się w rosnące znaczenie kolei w tej części Podkarpacia.

Realizacja inwestycji w Nisku finansowana jest ze środków własnych PKP S.A., a całość prowadzona jest zgodnie z wewnętrznymi procedurami spółki.

