Zabytkowe perełki motoryzacji nad zalewem w Podwolinie

Na zdjęciu: Barbara Lubas ze swoją zwycięską Osą M50 - rocznik 1960

Na zlot zjechali właściciele starannie utrzymanych, często bajecznie odrestaurowanych aut i motocykli z minionych dekad. Przez cały dzień można było podziwiać motoryzacyjne cacka, które w ubiegłym wieku królowały na drogach, a także na torach wyścigowych. Przyciągały uwagę zarówno miłośników motoryzacji, jak i przypadkowych przechodniów.

Właściciele chętnie opowiadali o procesie renowacji swoich maszyn, o trudnościach z dostępem do oryginalnych części i pasji, która sprawia, że pojazdy te wciąż są w świetnej formie mimo upływu lat. Wystawa stała się nie tylko gratką dla fanów klasycznej motoryzacji, ale też swoistą lekcją historii, pokazującą, jak zmieniały się technologie, design i podejście do komfortu oraz bezpieczeństwa na przestrzeni dziesięcioleci.

Zlot uświetnili swoją obecnością znani twórcy internetowi zajmujący się tematyką motoryzacyjną: Jan Garbacz oraz Artur Szafran. Ich obecność była dodatkową atrakcją dla uczestników wydarzenia.

– Nie byłoby tego magicznego spotkania bez jednego człowieka – Marka Gutki - napisała na swoim fanpage Barbara Lubas. – Marek, jesteś sercem, duszą i motorem napędowym tego wydarzenia! Człowiek orkiestra, który sprawia, że stare maszyny znów ożywają, a ludzie łączą się w jednej pasji. Dziękuję za Twoje serce, energię i ogrom pracy – to była organizacja na medal!

Głównym punktem programu był konkurs elegancji, podczas którego jury, w skład którego wchodzili m.in.: burmistrz Niska - Konrad Krzyżak i jego zastępczyni Katarzyna Ożóg-Bąk, oceniali nie tylko stan techniczny i wizualny pojazdów, ale również ogólną prezentację właścicieli. Często ubranych w stylizacje z epoki, z której pochodził ich pojazd. Po zaciętej rywalizacji, Puchar Burmistrza Miasta Nisko trafił do właściciela przepięknego, kremowego Mercedesa W186 Adenauer z 1952 roku, należącego do Zbigniewa Kuci z Niska i do Barbary Lubas, właścicielki Osy M50 - jedynego seryjnie produkowanego w Polsce skutera w latach 1959–1965 w WFM w Warszawie.

Głównymi organizatorami zlotu byli: Automobilklub Stalowa Wola i Urząd Miasta i Gminy Nisko.

Konkurs elegancji:

Motocykle:

1. Osa M50 z 1960 r. - Barbara Lubas (Stalowa Wola)

2. CWS Sokół 1000 z 1936 r. - Bartłomiej Wdowicki (Krasnystaw) 3. EMW R35 z 1953 r. - Jacek Warchoł (Nisko)

Samochody:

1. Mercedes W186 Adenauer z 1952 r. - Zbigniew Kucia (Nisko)

2. VW T1 Buli z 1975 r. - Oscar Azzini (Janów Lub.)

3. Lancia Beta Coupe z 1972 r. - Andrzej Słodkowski (Nisko)

Motocykl zlotu:

1. CEZETA 50201 z 1960 r. - Andrzej Adamczyk (Niedomice)

2. EMW R35 z 1953 r. - Jacek Warchoł (Nisko)

3. CWS Sokół 1000 z 1936 r. - Bartłomiej Wdowicki (Krasnystaw)



Samochód zlotu:

1. Fiat 2300 Coupe Ghia z 1964 r. - Tomasz Duda (Burdze)

2. Fiat 131 Racing z 1979 r. - Tomasz Żak (Kraków)

3. Plymouth Barracuda z 1969 r. - Łukasz Molter (Rzeszów)



Najstarszy pojazd:

Adler Junior z 1934 roku, Dorota Barszczyk (Zamość)

Unikalny pojazd:

Fiat 125p 1300 z 1971 r. - Filip Marciniec (Tarnów)