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Pysznica 5 sierpnia 2026

Zabrał sąsiadce pieniądze z torebki

Blisko 1200 zł zniknęło z torebki pozostawionej na prywatnej posesji. O kradzież policjanci podejrzewają 57-letniego mieszkańca powiatu stalowowolskiego. Mężczyzna został zatrzymany.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do zdarzenia doszło 30 lipca. Jak ustalili policjanci, mieszkanka powiatu na chwilę zostawiła na swojej posesji torebkę, w której znajdowały się pieniądze - zarówno w złotówkach, jak i w walucie obcej. Gdy wróciła z domu, gotówki już nie było. Łączna wartość skradzionych pieniędzy wynosiła blisko 1200 zł.

Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Posterunku Policji w Pysznicy. Zebrane informacje doprowadziły ich do 57-letniego mieszkańca powiatu, który okazał się sąsiadem pokrzywdzonej.

Początkowo mężczyzna zaprzeczał, że ma związek z kradzieżą. Ostatecznie przyznał się do zabrania pieniędzy i oddał policjantom większość skradzionej gotówki. Jak ustalono, wcześniej zdążył wydać w sklepie kilkadziesiąt złotych.

57-latek usłyszał zarzut kradzieży. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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