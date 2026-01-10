Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Recital fortepianowy
5.0 / 5
Stalowa Wola 10 stycznia 2026

Zabrakło pół miliona

Stalowowolska Agencja Rozwoju Regionalnego musi poczekać z adaptacją pomieszczeń w gmachu przy ul. Kwiatkowskiego. Do przetargu na remont zgłosił się tylko jeden chętny i zaproponował cenę wyższą o prawie 0.5 mln. zł, od zakładanych kosztów StARR.

REKLAMA
avatar
Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

Najmłodsza ze stalowowolskich spółek komunalnych wprowadziła się do pomieszczeń w budynku kiedyś powstałym na potrzeby KUL. Lubelska uczelnia wielkopowierzchniowych potrzeb w Stalowej Woli już nie ma i gmach przy Kwiatkowskiego 3A przyjmuje nowych lokatorów.

StARR potrzebuje szybko nowej sali konferencyjnej i kilku przynajmniej laboratoriów. Ma już dokumentację projektową i adaptacyjny zamysł trzeba tylko zrealizować. Agencja wyliczyła, że na prace rozbiórkowe, montaż nowych instalacji i stolarki aluminiowej wystarczy 1,13 mln. zł. Jedyny oferent, czyli Rem-Bud 1 byłby to gotów zrobić za ok. 1,6 mln. zł.

Terminu nowego przetargu jeszcze nie ma. StARR to spółka komunalna, której 100-procentowym udziałowcem jest gmina Stalowa Wola. Działalność rozpoczęła rok temu. Jej sztandarowym projektem jest Space 4 Talents finansowany z Europejskiej Inicjatywy Miejskiej (EUI). Jego budżet to 6,2 mln. euro, przy dofinansowaniu 5 mln. euro.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0
avatar
Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Zmarł Zdzisław Zając – legenda stalowowolskiej lekkoatletyki
Stalowa Wola
Zmarł Zdzisław Zając – legenda stalowowolskiej lekkoatletyki
Zmarł Stanisław Mucha
Stalowa Wola
Zmarł Stanisław Mucha
Zdane na łaskę ludzi
Stalowa Wola
Zdane na łaskę ludzi
Orszak Trzech Króli po raz trzeci przeszedł przez Krzaki. Wspólnota, tradycja i radość
Pysznica
Orszak Trzech Króli po raz trzeci przeszedł przez Krzaki. Wspólnota, tradycja i radość
Kamila Guczał zastapiła Mariusza Stasiaka na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Kamila Guczał zastapiła Mariusza Stasiaka na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Stalowej Woli
Zaklikowskie kolędowanie
Zaklików
Zaklikowskie kolędowanie
Strażacy z Powiatu Niżańskiego przeszkoleni w pierwszej pomocy i prowadzeniu pojazdów uprzywilejowanych
Rudnik nad Sanem
Strażacy z Powiatu Niżańskiego przeszkoleni w pierwszej pomocy i prowadzeniu pojazdów uprzywilejowanych
Radni Powiatu Niżańskiego zdecydowali o inwestycjach i finansach
Nisko
Radni Powiatu Niżańskiego zdecydowali o inwestycjach i finansach
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu