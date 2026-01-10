Zabrakło pół miliona

Najmłodsza ze stalowowolskich spółek komunalnych wprowadziła się do pomieszczeń w budynku kiedyś powstałym na potrzeby KUL. Lubelska uczelnia wielkopowierzchniowych potrzeb w Stalowej Woli już nie ma i gmach przy Kwiatkowskiego 3A przyjmuje nowych lokatorów.

StARR potrzebuje szybko nowej sali konferencyjnej i kilku przynajmniej laboratoriów. Ma już dokumentację projektową i adaptacyjny zamysł trzeba tylko zrealizować. Agencja wyliczyła, że na prace rozbiórkowe, montaż nowych instalacji i stolarki aluminiowej wystarczy 1,13 mln. zł. Jedyny oferent, czyli Rem-Bud 1 byłby to gotów zrobić za ok. 1,6 mln. zł.

Terminu nowego przetargu jeszcze nie ma. StARR to spółka komunalna, której 100-procentowym udziałowcem jest gmina Stalowa Wola. Działalność rozpoczęła rok temu. Jej sztandarowym projektem jest Space 4 Talents finansowany z Europejskiej Inicjatywy Miejskiej (EUI). Jego budżet to 6,2 mln. euro, przy dofinansowaniu 5 mln. euro.