Stalowa Wola
30 listopada 2025

Za wysokie progi… Stal - Polonia Bytom 74:90

Niespodzianki w koszykarskim spotkaniu Stali Stalowa Wola z wiceliderem z Bytomia nie było. Nasza drużyna jedynie przez kilka minut pierwszej kwarty dotrzymywała kroku ekipie trenera Mariusza Bacika. Ostatecznie Polonia wygrała mecz różnicą 16 punktów.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Odjazd przyjezdnych rozpoczął w 6. minucie „trójką” Krzysztof Wąsowicz - najlepszy zawodnik sobotniego spotkania.
Polonia objęła prowadzenie 13:10 i nie oddała go już do syreny oznajmiającej koniec meczu. W połowie drugiej kwarty, po celnym rzucie zza łuku Cisowskiego Stal traciła do rywala 22 „oczka” (22:44) , a po trzech odsłonach miała do odrobienia 25 punktów (47:72). Mając tak dużą przewagę trener polonistów mógł sobie w czwartej kwarcie pozwolić na częste rotowaniem składem, a tym samym pozwolił Stali odrobić część strat.
Był to kolejny ligowy mecz, w którym stalowcy bardzo słabo spisywali się na linii rzutów wolnych - tylko 20 celnych na 35 prób. Także rzuty „za trzy” w wykonaniu naszych koszykarzy nie były tego dnia mocna bronią Stali. W naszym zespole najlepiej spisywał się Marcin Bandyga, nie bojący się podkoszowej walki z silniejszymi fizycznie rywalami.
Kolejnym przeciwnikiem naszego zespołu będzie na wyjeździe AZS AWF Miners Katowice (6 grudnia).

STAL STALOWA WOLA - POLONIA 74:90 (12:23, 17:27, 18:22, 27:18)
STAL: Siemianiuk 21 (4x3), Krzywdziński 7, Maciejak 7 (8 zb., 7 as.), Łabuda 5 (1x3), Maciej Paterek 5 (1x3) oraz Bandyga 14, Kunc 12 (2x3), Jadaś 2, Krzek 1, Marcin Paterek, Mlynovskyi.
POLONIA: Wąsowicz 18 (3x3), Giżyński 18, Leszczyński 13 (1x3), Zmarlak 7 (1x3), Zub 6 (1x3) oraz Respondek 12 (1x3), Cisowski 6 (2x3), Dawdo 4, Serwanski 3, Siwik 3, Baran.
Sędziowali: Bartłomiej Nycz i Łukasz Pawłoś.
Widzów 150

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

