Stalowa Wola 20 kwietnia 2026

Za wysokie progi. Podkarpackie zespoły kończą walkę w ćwierćfinałach

W miniony weekend rozgrywano turnieje ćwierćfinałowe Młodzieżowych Mistrzostw Polski mężczyzn do lat 13 w Słupsku, Łodzi, Katowicach, Lublinie, Krakowie, Żarach, Warszawie i Rydzynie. W tym ostatnim mieście walczyła Stal Stalowa Wola. Wicemistrz województwa podkarpackiego nie miał jednak nic do powiedzenia w konfrontacji z zespołami z zachodniej i północnej Polski. Także mistrz Podkarpacia, UKS 15 Basket Przemyśl zakończył przygodę na ćwierćfinale w Słupsku.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

We wtorek, 21 kwietnia w siedzibie Polskiego Związku Koszykówki w Warszawie zostanie przeprowadzone losowanie składu grup półfinałowych. Szesnaście zespołów zostanie podzielonych na cztery czterozespołowe grupy. Awans do turnieju finałowego wywalczą po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup.

STAL - RYCERZE RYDZYNA 73:106 (16:21, 18:32, 15:29, 21:24)
STAL: Zając 21 (14 zb.), Skuciński 18, Małek 8, Chojnacki, Sokal oraz Malecki 9 (12 zb.), Wojtanowicz 7, Torba 4, Skowronek 2, Litowczuk 2, Czerwinski 2, Folta.
Dla Rycerzy najwięcej punktów: Hodura 24 (1x3, 16 zb.), Kaszuba 19 (1x3), Wróblewski 14 (3x3).

AK ORŁY WROCŁAW - STAL 112:44 (24:10, 21:7, 43:10, 24:17)
STAL: Malecki 8, Wojtanowicz 4, Sokal 2, Torba, Chojnacki oraz Zając 24, Małek 6, Folta, Skoworonek, Czerwiński, Litowczuk.
Dla Orłów najwięcej punktów: Kochajkiewicz 40 (13 zb.), Bończysty 13, Grudniewski 12,

STAL - ENEA ABRAMCZYK BYDGOSZCZ 37:76 (4:25, 10:20, 7:17, 16:14)
STAL: Wojtanowicz 10, Malecki 6, Litowczuk 1, Folta, Czerwiński oraz Zając 13, Chojnacki 3, Małek 3, Skowronek 1, Torba, Sokal.
Dla Enea Abramczyka najwięcej punktów: Fedur 18, Rybacki 16 (13 zb.), Gapski 9 (11 zb.)

W pozostałych meczach: Orły - Enea Abramczyk 102:47, Enea Abramczyk - Rycerze 108:60, Rycerze - Orły 48:101.

