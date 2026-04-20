20 kwietnia 2026

Za wysokie progi. Podkarpackie zespoły kończą walkę w ćwierćfinałach

W miniony weekend rozgrywano turnieje ćwierćfinałowe Młodzieżowych Mistrzostw Polski mężczyzn do lat 13 w Słupsku, Łodzi, Katowicach, Lublinie, Krakowie, Żarach, Warszawie i Rydzynie. W tym ostatnim mieście walczyła Stal Stalowa Wola. Wicemistrz województwa podkarpackiego nie miał jednak nic do powiedzenia w konfrontacji z zespołami z zachodniej i północnej Polski. Także mistrz Podkarpacia, UKS 15 Basket Przemyśl zakończył przygodę na ćwierćfinale w Słupsku.