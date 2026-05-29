Za piwko i papieroski płacił znalezioną kartą. Grozi mu za to 10 lat

Początkiem maja mieszkanka powiatu stalowowolskiego zgłosiła policji utratę karty płatniczej oraz serię nieautoryzowanych transakcji zbliżeniowych. Wskazała miejsca, w których mogło dojść do jej zgubienia, co pozwoliło funkcjonariuszom na szybkie rozpoczęcie działań operacyjnych.

Kryminalni zabezpieczyli monitoring z punktów handlowych, w których używano karty, oraz przeanalizowali zgromadzony materiał dowodowy. Na jego podstawie wytypowano 49-letniego mieszkańca miasta jako podejrzanego. Mężczyzna został zatrzymany w poniedziałek. Podczas przesłuchania przyznał, że znalazł kartę na placu targowym i tego samego dnia skorzystał z niej dziewięć razy. Za uzyskane w ten sposób środki kupował głównie alkohol i papierosy.

Zebrane dowody pozwoliły na przedstawienie mu 10 zarzutów; jednego dotyczącego przywłaszczenia karty oraz dziewięciu związanych z nieuprawnionym jej użyciem. Za popełnione czyny grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa trafi teraz do sądu.

Uwaga! Osoby, które zgubiły lub została im skradziona karta płatnicza, powinny natychmiast powiadomić placówkę bankową i zablokować możliwość dokonywania płatności przez osoby nieuprawnione, co pozwoli uniknąć utratę środków znajdujących się na koncie.

Źródło: Policja Podkarpacka