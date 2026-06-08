Za nami XXI finał Powiatowego Konkursu „Młody Matematyk”

Konkurs od ponad dwóch dekad promuje rozwój matematycznych talentów i zachęca młodzież do podejmowania ambitnych wyzwań. W tegorocznej edycji udział wzięli uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych ze Stalowej Woli oraz z 18 placówek z terenu powiatu stalowowolskiego, m.in. z Bojanowa, Jastkowic, Krzaków, Kotowej Woli, Kłyżowa, Lipy, Majdanu Zbydniowskiego, Pilchowa, Pysznicy, Przyszowa, Radomyśla nad Sanem, Rzeczycy Długiej, Skowierzyna, Stanów, Turbi, Woli Rzeczyckiej i Zaleszan.

Jednym z fundatorów nagród był Powiat Stalowowolski. W imieniu samorządu wyróżnienia laureatom wręczała Aldona Bilska-Kokosińska.

Patronat nad konkursem objęli Starosta Stalowowolski, Prezydent Miasta Stalowej Woli, Prezes Nadsańskiego Banku Spółdzielczego oraz Dziekan Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli.

Najlepsi młodzi matematycy w powiecie

Jakub Chmielowiec – PSP nr 9 w Stalowej Woli Karol Bednarz – PSP w Stanach

Wojciech Szewczyk - PSP nr 11 w Stalowej Woli

Krzysztof Rzepiela - Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Stalowej Woli

Aleksander Lewicki - PSP w Kłyżowie

Daria Czarnecka – PSP nr 7 w Stalowej Woli

Franciszek Janiec - PSP w Stanach

Jakub Markut – PSP w Rzeczycy Długiej

Sara Chmura – PSP w Lipie