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Stalowa Wola 8 czerwca 2026

Za nami XXI finał Powiatowego Konkursu „Młody Matematyk”

W auli Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Stalowej Woli odbył się 28 maja XXI finał Powiatowego Konkursu „Młody Matematyk”. Wydarzenie, organizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 9 w Stalowej Woli, zgromadziło najzdolniejszych uczniów klas VI i VII szkół podstawowych z całego powiatu stalowowolskiego.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Konkurs od ponad dwóch dekad promuje rozwój matematycznych talentów i zachęca młodzież do podejmowania ambitnych wyzwań. W tegorocznej edycji udział wzięli uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych ze Stalowej Woli oraz z 18 placówek z terenu powiatu stalowowolskiego, m.in. z Bojanowa, Jastkowic, Krzaków, Kotowej Woli, Kłyżowa, Lipy, Majdanu Zbydniowskiego, Pilchowa, Pysznicy, Przyszowa, Radomyśla nad Sanem, Rzeczycy Długiej, Skowierzyna, Stanów, Turbi, Woli Rzeczyckiej i Zaleszan.

Jednym z fundatorów nagród był Powiat Stalowowolski. W imieniu samorządu wyróżnienia laureatom wręczała Aldona Bilska-Kokosińska.

Patronat nad konkursem objęli Starosta Stalowowolski, Prezydent Miasta Stalowej Woli, Prezes Nadsańskiego Banku Spółdzielczego oraz Dziekan Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli.

Najlepsi młodzi matematycy w powiecie

  1. Jakub Chmielowiec – PSP nr 9 w Stalowej Woli
  2. Karol Bednarz – PSP w Stanach

         Wojciech Szewczyk  - PSP nr 11 w Stalowej Woli

  1. Krzysztof Rzepiela - Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Stalowej Woli

         Aleksander Lewicki - PSP w Kłyżowie

  1. Daria Czarnecka – PSP nr 7 w Stalowej Woli

          Franciszek Janiec -  PSP w Stanach

         Jakub Markut – PSP w Rzeczycy Długiej

         Sara Chmura – PSP w Lipie

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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