Osiedle Leśna
Stalowa Wola Nisko 11 października 2025

Za nami IV edycja Biegu Orląt Lwowskich oraz I rzut Grand Prix w przełajach

W czwartek, 9 października na stadionie SiR w Stalowej Woli przy ul. Staszica odbywały się dwie lekkoatletyczne imprezy. Pierwszą była IV edycja Biegu Orląt Lwowskich, a po nim o punkty rankingowe w I rzucie Grand Prix w Biegach Przełajowych rywalizowali uczniowie szkół podstawowych i średnich powiatów: stalowowolskiego i niżańskiego.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Na starcie Biegu Orląt Lwowskich stanęły dzieci urodzone w roku 2016, a więc 9-latkowie. W ten sposób upamiętniony jest Janek Kukowski - najmłodsze Orlę Lwowskie - który mając zaledwie 9 lat stanął w obronie swojego miasta Lwowa w roku 1918. Uczestnicy Biegu Orląt Lwowskich mieli do pokonania 1421 metrów - a więc tyle, ile dzieci i młodzieży zginęło w walkach o Lwów w latach 1918-1919. Dla wszystkich osób biorących udział w wydarzeniu przygotowano pakiety startowe (koszulka + medal). 

Bieg Orląt Lwowskich jest wydarzeniem organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola.

Po Biegu Orląt Lwowskich odbyły się zawody Grand Prix w Biegach Przełajowych o puchar starosty stalowowolskiego. Na 800 m trasie crossowej rywalizowali uczniowie szkół podstawowych i średnich. W rywalizacji szkół podstawowych najwięcej pozycji medalowych wywalczyli uczniowie PSP 2 i PSP 12 w Stalowej Woli, natomiast na najwyższym stopniu podium stawali reprezentanci aż 8 szkół. Rywalizację szkół średnich zdominowali uczniowie Samorządowego LO przy ul. Wojska Polskiego w Stalowej Woli.

Wyniki - najlepsi zawodnicy poszczególnych kategorii wiekowych

Szkoły Średnie

Dziewczęta: 1. Oliwia Krakowska, 2. Karolina Wermińska, 3. Katarzyna Mierzwa (wszystkie SLO Stalowa Wola), chłopcy: 1. Miłosz Walicki. 2. Sebastian Śnios (obydwaj SLO Stalowa Wola), 3. Ksawery Dycha (ZS 2 Stalowa Wola)

Szkoły Podstawowe

Dziewczęta, rocznik 2015: 1. Oliwia Radawiec (PSP Jastkowice), 2. Pola Ciba (PSP 12 Stalowa Wola), 3. Maja Blicharz (PSP 2 Stalowa Wola), rocznik 2014: 1. Magdalena Dybka (PSP Pysznica), 2. Aleksandra Moskal (PSP 9 Stalowa Wola), 3. Ewa Kochan (PSP 12 Stalowa Wola), rocznik 2013: 1. Nikola Tracz (PSP 4 Stalowa Wola), 2. Oliwia Cyboran (PSP 11 Stalowa Wola), 3. Aleksandra Fulara (PSP Pysznica), rocznik 2012: 1. Dominika Pikor, 2. Lena Stręciwilk (obie PSP 2 Stalowa Wola), 3. Hanna Buczak (PSP 12 Stalowa Wola), rocznik 2011: 1. Veronika Chub (PSP 2 Stalowa Wola), 2. Aleksandra Abram (PSP Krzeszów), 3. Hanna Krzysztoń (PSP 2 Stalowa Wola)

Chłopcy, rocznik 2015: 1. Jakub Kuliński (PSP 12 Stalowa Wola), 2. Natan Dybka (PSP 2 Stalowa Wola), 3. Artur Cyboran (PSP 11 Stalowa Wola), rocznik 2014: 1. Antoni Pietroniec (PSP Kłyżów), 2. Oliwier Tracz, 3. Adam Wydra (obydwaj PSP 2 Stalowa Wola), rocznik 2013: 1. Michał Gazda (PSP 9 Stalowa Wola), 2. Alan Stankiewicz, 3. Tomasz Partyka (obydwaj PSP 12 Stalowa Wola), rocznik 2012: 1. Kacper Grzybowski (PSP Ulanów), 2. Maksymilian Butryn, 3. Mateusz Wilk (obydwaj PSP Kłyżów), rocznik 2011: 1. Sebastian Miklus (PSP Pysznica), 2. Bartosz Brodowski (Szkoła Katolicka Stalowa Wola), 3. Kacper Drobek (PSP 12 Stalowa Wola).

TUTAJ zdjęcia z Biegu Orląt Lwowskich i Grand Prix w Biegach Przełajowych

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

