Z wieży na ujście Sanu

Temat budowy wieży widokowej na Gumnie w Antoniowie budził spore kontrowersje u mieszkańców gminy, gdy wójt Radomyśla nad Sanem taki projekt zgłaszał. Głosy przeciwników mocno stonowały, kiedy wyszło na jaw, że UE jest gotowa finansowo wesprzeć turystyczne i rekreacyjne aspiracje północnych rubieży Podkarpacia.

Urząd Gminy w Radomyślu n. Sanem do 5. października oczekuje na oferty chętnych do postawienia za 550 tys. zł 12-metrowej wieży i zagospodarowania terenu wokół niej. Wieża ma być metalowa, z drewnianymi wykończeniami i zadaszoną platformą widokową na szczycie. U jej podstawy mają być miejsca do odpoczynku dla zmęczonych wspinaczką i siłownią dla żadnych większego wysiłku. Gmina ma zapewnione 222 tys. zł unijnego wsparcia tej inwestycji.

Wieże widokowe są nie lada atrakcją w każdym zakątku naszego kraju. Na Podkarpaciu też ich przybywa z każdym rokiem, ale głownie w rejonach zbliżonych do Bieszczadów, albo któregoś Beskidu. Konstrukcja w Antoniowie też stanie na pagórku w podworskim parku, ale tylko niewiele wystającym ponad poziom głównych rzek Podkarpacia i Polski, które tuż obok się zlewają. Wieża zapewni widok na ten malowniczy zakątek i – jak mówią inwestorzy – podniesie turystyczną atrakcyjność regionu nad Sanem u samego jego ujścia.