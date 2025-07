Z sądowym zakazem i 3 promilami za kierownicą

Zgłoszenie wpłynęło przed godziną 12. Policjanci, pozostając w kontakcie z osobą informującą o zagrożeniu, namierzyli wskazany pojazd w rejonie obwodnicy Niska. Bus został zatrzymany do kontroli.

Za kierownicą opla siedział mieszkaniec województwa świętokrzyskiego. Badanie alkomatem wykazało, że miał on blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Co więcej, szybko wyszło na jaw, że mężczyzna ma już na koncie podobne przestępstwo i obowiązuje go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

43-latek został zatrzymany. Usłyszał zarzuty, a o jego dalszym losie zdecyduje sąd. Grozi mu kara pozbawienia wolności.