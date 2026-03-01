Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
MalBus
0.0 / 5
Stalowa Wola 1 marca 2026

Z Rzeczycy na Wawel

Jak to było z pomnikiem Mickiewicza w Rzeczycy Okrągłej, dlaczego Kazimierz Kuczman zamieszkał na Wawelu, co go łączyło z Karoliną Lanckorońską? To zaledwie niewielki ułamek tematów poruszanych na Kafejce Historycznej, jaka odbyła się w stalowowolskiej Bibliotece Głównej, 26 lutego.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Tematów i wątków dotyczących rodziny Kuczmanów było sporo, wspomnieniami dzielili się bliscy krewni i przyjaciele, a zainteresowanych tą historią było tylu, że po raz pierwszy w historii kafejkowych spotkań, trzeba było donieść krzeseł. Bo gdzie jest druga taka wieś w Polsce, mogąca się poszczycić pięciometrowym monumentem wieszcza, wykonanym profesjonalnie przez amatora sztuk pięknych? Ilu młodych z miejscowości liczącej 400 mieszkańców robi karierę na Wawelu?

Prof. Kazimierz Kuczman położył wielkie zasługi dla polskiej kultury. To nie tylko jego praca na Wawelu, warto też wspomnieć monumentalną wystawę jego autorstwa „Kraj skrzydlatych jeźdźców” eksponowaną w USA. A przejmowanie części bezcennej kolekcji Lanckorońskich, przeznaczonej dla Wawelu, to szczególne zadanie, które właśnie jemu powierzono. Przy tym wszystkim znajdował czas dla swoich stron rodzinnych, wspierając choćby stalowowolskie Muzeum.

Jego pogrzeb rozpoczął się w katedrze wawelskiej, a zakończył na cmentarzu w Woli Rzeczyckiej. A msze pogrzebowe osób świeckich na Wawelu się nie zdarzają. W tym stuleciu miał taką on, a wcześniej para prezydencka. Cała rodzina Kuczmanów z Rzeczycy Okrągłej w gminie Radomyśl n. Sanem jest nietypowa. To nie rolnicy, ale artyści, i nie tacy, którzy uciekają z wielkiego miasta w sielskie klimaty, ale ludzie borykający się z niełatwym losem, a jednak rozwijający swoje talenty i realizujący trudne zadania i niezwykłe pomysły.

Pięć lat po śmierci prof. Kazimierza Kuczmana odbył się pierwszy etap projektu upamiętnienia jego postaci – spotkanie w ramach Kafejki Historycznej. Kolejne plany to książka i wystawa. A na spotkaniu padł pomysł, by jeszcze lepiej wypromować rzeczycki pomnik Mickiewicza dłuta Józefa Kuczmana: trzeba ustawić przy głównej szosie drogowskaz, informujący o tym monumencie. Obecna na Kafejce sołtys Rzeczycy obiecała, że tak będzie, a wójt gminy potwierdził.

Kafejkę zorganizowała, obok Miejskiej Biblioteki Publicznej, Fundacja Stalovianum, dołączyło też Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli i Muzeum Regionalne, które profesorowi wiele zawdzięcza.

A kolejna Kafejka Historyczna „Złote czasy kina Ballada” już, w środę 4 marca, o godzinie 17:30, w Bibliotece Głównej, przy ul. ks. J. Popiełuszki 10. Wstęp wolny.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Rzemieślnicze warsztaty rodzinne. Budzimy wiosnę!
Stalowa Wola
Rzemieślnicze warsztaty rodzinne. Budzimy wiosnę!
Ile kosztuje zdrowie? NFZ ujawnia wydatki na leczenie na Podkarpaciu
Ile kosztuje zdrowie? NFZ ujawnia wydatki na leczenie na Podkarpaciu
Gminny Dzień Kobiet w Zaklikowie
Zaklików
Gminny Dzień Kobiet w Zaklikowie
100 lat Józefa Kobylarza. Wyjątkowy jubileusz mieszkańca Nowosielca
Nisko
100 lat Józefa Kobylarza. Wyjątkowy jubileusz mieszkańca Nowosielca
Strażacy gotowi na każdą sytuację dzięki nowoczesnemu sprzętowi
Radomyśl nad Sanem
Strażacy gotowi na każdą sytuację dzięki nowoczesnemu sprzętowi
O policyjnych czworonogach z najmłodszymi
Nisko
O policyjnych czworonogach z najmłodszymi
Aktywne ferie z Wesołą Gromadką
Stalowa Wola
Aktywne ferie z Wesołą Gromadką
Ponad pół kilograma narkotyków. 19-latek trafił do aresztu
Stalowa Wola
Ponad pół kilograma narkotyków. 19-latek trafił do aresztu
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu