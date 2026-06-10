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Stalowa Wola 10 czerwca 2026

Z rodziną i życiem na sztandarach

Pod hasłem „Weekend dla rodziny”, w piątek, 12 czerwca, rozpocznie się w Stalowej Woli cykl wydarzeń promujących wartości rodzinne i małżeńskie, a także ochronę życia. Kulminacją „Weekendu” będzie Marsz Dla Życia i Rodziny, który w niedzielę, 14 czerwca, przejdzie ulicami miasta.

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Stanisław Chudy

Dziennikarz

„Weekend” rozpocznie się 12 czerwca o godz. 16 w kawiarence przy parafii św. Floriana, konferencją „Kobieta jako życie”, którą poprowadzi Urszula Tyza, żona, matka i położna. Po konferencji odbędzie się Eucharystia.

W sobotę, 13 czerwca, także w kawiarence przy parafii św. Floriana i także o godz. 16, przewidziana jest projekcja filmu „Oraz że cię nie opuszczę”, zakończona panelem dyskusyjnym i Eucharystią.

W niedzielę, 13 czerwca, o godz. 11.45 rozpocznie się zawierzenie rodzin i dzieci poczętych zagrożonych aborcją, a o godz. 12, w stalowowolskiej konkatedrze sprawowana będzie msza św. O godz. 13.15 rozpocznie się natomiast Marsz Dla życia i Rodziny. Przejdzie ulicami Stalowej Woli pod hasłem „Czas obronić małżeństwo – czas ochronić życie”.

Finał „Weekendu dla rodziny” wystartuje o godz. 14 na placu koronacyjnym przy rozwadowskiej parafii Matki Bożej Szkaplerznej. Odbędzie się tu piknik rodzinny, będą gry i zabawy dla dzieci, oraz koncert muzyki góralskiej.

Organizatorami wydarzenia jest Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie, parafia św. Floriana i parafia Matki Bożej Szkaplerznej, a Patronat Honorowy objął nad nim biskup sandomierski, ks. Krzysztof Nitkiewicz.

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Stanisław Chudy

Dziennikarz

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