Spotkanie rozpoczęło się od ofensywnych ataków Stali, jednak pierwsi na listę strzelców wpisali się goście. W 8. minucie nieporozumienie Żemły z Zauchą przy wykorzystał Ryczkowski - płaskim strzałem z 12 metrów pokonał Smyłka. W 20. minucie Legia podwyższyła prowadzenie. Uderzenie Stanisława Mierzwy z dystansu, po rykoszecie od nóg Chrzanowskiego, zaskoczyło Mikołaja Smyłka i wpadło do siatki.

Stal miała swoje okazje, ale przed przerwą nie potrafiła ich wykorzystać. Bliski szczęścia był między innymi Hebel, którego dobitkę z bliskiej odległości obronił Jan Bienduga.

Po zmianie stron na boisku oglądaliśmy zupełnie inną Stal. Gospodarze ruszyli do odrabiania strat i w 59. minucie złapali kontakt. Wprowadzony po przerwie Śliwa precyzyjnym, płaskim strzałem z pola karnego pokonał bramkarza Legii, a w 79. minucie, po dośrodkowaniu Chrzanowskiego z około 40 metrów, Jakub Jeleń uprzedził Rafała Boczonia i strzałem głową doprowadził do wyrównania.

Stal nie zamierzała poprzestać na remisie. W 85. minucie w polu karnym sfaulowany został Jeleń, a sędzia wskazał na jedenasty metr. Do piłki podszedł Maksymilian Hebel i pewnym strzałem zapewnił gospodarzom ósmą wygraną w tej rundzie.

W doliczonym czasie gry na murawie pojawił się nieoczekiwany uczestnik widowiska – miłośnik hulajnóg elektrycznych. Po przejechaniu kilkudziesięciu metrów jego krótka przygoda z piłkarską płytą dobiegła jednak końca. Interweniowała ochrona, która skutecznie sprowadziła niespodziewanego gościa poza boisko, a spotkanie mogło zostać dokończone. Tym samym emocji w końcówce nie brakowało nawet poza piłkarską rywalizacją.

Stal Stalowa Wola - Legia II Warszawa 3:2 (0:2)

0-1 Ryczkowski (8), 0-2 Mizera (19), 1-2 Śliwa (70), 2-2 Jeleń (79), 2-3 Hebel (85 - rzut karny).

Stal: Smyłek - Zaucha (46 Śliwa), Żemło, Chrzanowski, Grabowski - Kamiński (74 Tomalski), Nawrocki, Nongo (65 Radecki), Hebel, Rogalski (46 Kwapisz) - Wolny (46 Jeleń).

Legia: Bienduga - Kiedrowicz (86 von Brandt-Etchemendigaray), Kosiorek, Boczoń, Konik - Pchełka (46 Jania), Mizera, Saletra (69 Wyganowski), Możdżeń, Ryczkowski - Bicki.

Sędziował Dawid Muc (Radom). Żółta kartka Żemło.