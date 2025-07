Z pamiętnika harcerza

Cześć!

Piszę ten list prosto z harcerskiego obozu nad Bałtykiem – z miejsca, które już po kilku dniach stało się dla mnie drugim domem. Jesteśmy w Karwińskich Błotach II, na bazie „Słoneczna Polana” Hufca ZHP Mielec. Przyjechaliśmy tu jako drużyny z różnych zakątków Lasowiackiego Hufca ZHP Stalowa Wola: 5 Szczep „Brzask” z Zaklikowa, 44 DH „Szare Szeregi” ze Stalowej Woli oraz „Poligonowe Bractwo” z Radomyśla nad Sanem. Choć pochodzimy z różnych środowisk, od pierwszego dnia tworzymy jedną wielką drużynę – zgraną, wspierającą i gotową na każdą przygodę.

Ten obóz to coś więcej niż tylko wakacyjny wyjazd. Już na początku przenieśliśmy się do czasów II Wojny Światowej. Odwiedziliśmy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – nowoczesne, poruszające, pełne opowieści o bohaterstwie, cierpieniu i nadziei. Ta wizyta zostawiła we mnie ślad. A potem zaczęła się gra – obozowe życie zatopiło się w historycznej fabule. Każdy z nas wcielił się w członka ruchu oporu, zwiadowcę, szyfranta, a nawet alianckiego żołnierza przygotowującego się do desantu w Normandii. Codziennie nowe wyzwania, tajne misje, zdobywanie punktów za odwagę i spryt – wszystko w klimacie tamtych lat. To było jak film, w którym jesteś jednocześnie widzem i bohaterem.

Ale harcerstwo to nie tylko fabuły i historia. Każdego dnia uczymy się czegoś nowego – jak korzystać z busoli, jak rysować mapy, jak budować szałasy, wiązać węzły, rozpoznawać ślady w lesie. Uczymy się działać zespołowo, ufać sobie nawzajem i radzić sobie w trudnych warunkach. Gdy zdobywaliśmy kolejne sprawności, wiedzieliśmy, że za każdą z nich stoi realna wiedza i praktyczne umiejętności, które zostaną z nami na długo. To niesamowite uczucie, gdy nagle zdajesz sobie sprawę, że potrafisz rozpalić ognisko nawet wtedy, gdy wszystko dookoła jest mokre, albo przeprowadzić drużynę przez trudny teren bez pomocy GPS-a.

Po dniu pełnym aktywności przychodził czas na wspólny odpoczynek. Kąpiele w morzu, plażowanie, turnieje siatkówki, wspólne śpiewy przy gitarze – to właśnie wtedy czuliśmy, że tworzymy wspólnotę. Wieczorne ogniska to coś magicznego. Wokół płomieni dzieliliśmy się opowieściami, śmialiśmy się, śpiewaliśmy i rozmawialiśmy do późna. Każde ognisko miało swoją wyjątkową atmosferę – raz bardziej wesołą, innym razem pełną refleksji.

Na koniec czekała na nas wyprawa na Półwysep Helski. Spacerowaliśmy uliczkami Helu, podziwialiśmy morze z klifów, zwiedziliśmy schrony i bunkry. W Gdyni odwiedziliśmy „Dar Pomorza” – wielki, piękny żaglowiec, który na żywo robi jeszcze większe wrażenie niż na zdjęciach. Czuliśmy dumę, że możemy poznawać historię naszej ojczyzny właśnie w taki sposób – poprzez przygodę i doświadczenie.

Dla mnie ten obóz to była szkoła życia – nie tylko nauczyłam się wielu rzeczy, ale też lepiej poznałam siebie i innych. Zobaczyłam, że potrafię więcej, niż mi się wydawało, że jestem potrzebna, że mam wpływ. Nauczyłam się, czym jest odpowiedzialność, zaufanie i prawdziwa przyjaźń. I zrozumiałam, że harcerstwo to nie tylko mundur i zbiórki – to styl życia, wspólnota, misja.

Jeśli to czytasz i zastanawiasz się, czy harcerstwo jest dla Ciebie – nie wahaj się. Przyjdź na zbiórkę, poznaj nas, daj sobie szansę. Bo w harcerstwie naprawdę dzieją się rzeczy wyjątkowe – uczysz się, pomagasz, przeżywasz przygody, zdobywasz przyjaciół na całe życie. Nie zawsze jest łatwo, ale zawsze warto.

Do zobaczenia na szlaku – być może już niedługo spotkamy się na kolejnym obozie!

Czuwaj!

Harcerka Ania