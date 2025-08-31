Miesięcznik
Stalowa Wola 1 września 2025

Z pamiętnika harcerki: Odpowiedzialność – lekcja, którą biorę na całe życie

Harcerstwo to nie tylko przygoda, ogniska i śpiewane wieczorami piosenki. To także druga szkoła – bez klas, dzwonków i ocen, ale z doświadczeniami, które zostają na całe życie. Jedną z najważniejszych lekcji, które wynosi się z harcerskiej drogi, jest odpowiedzialność.

Każdy ma swoją rolę

Na początku wydaje się, że odpowiedzialność dotyczy wyłącznie dorosłych – drużynowych, którzy ustalają plan zbiórki, pilnują dokumentów czy rozmawiają z rodzicami. Szybko jednak okazuje się, że w drużynie każdy ma swoje zadania.

Podczas wypraw w teren ktoś odpowiada za mapę, inny za sprzęt, a jeszcze ktoś pilnuje, żeby nikt nie został w tyle. Jeśli ktoś zawiedzie – ucierpi cała grupa. To uczy współpracy i poczucia, że jesteśmy sobie naprawdę potrzebni.

Instruktorzy – opiekunowie i przewodnicy

Harcerze widzą na co dzień, że odpowiedzialność to nie tylko obowiązek, ale też troska. Instruktorzy są z drużyną przez całą dobę – od porannych pobudek po ostatnie rozmowy przy ognisku.

Dbają o bezpieczeństwo, współpracują z ratownikami, strażą pożarną czy policją. Sprawdzają prognozy pogody, planują trasy wędrówek, organizują zajęcia ciekawe i bezpieczne jednocześnie. Za tym stoją lata przygotowań – kursy pierwszej pomocy, szkolenia z bezpieczeństwa, doświadczenie w pracy z młodszymi. Dzięki temu można im zaufać i mieć pewność, że każdy wróci z obozu „w jednym kawałku”.

Być kimś, na kogo inni mogą liczyć

Z czasem przychodzi refleksja, że odpowiedzialność nie dotyczy tylko instruktorów. Każdy harcerz może być dla kogoś wsparciem – dopilnować, by nikt nie zapomniał wody, pomóc w rozstawieniu namiotu czy zauważyć, że ktoś siedzi smutny na uboczu.

To właśnie jest najpiękniejsze – odpowiedzialności nikt nie narzuca. Uczymy się jej, bo chcemy być takimi dla innych, jak ktoś kiedyś był dla nas.

Harcerstwo to nie tylko przygoda – to szkoła życia, w której najważniejszą lekcją jest odpowiedzialność. I właśnie tę lekcję warto zabrać ze sobą na zawsze.

Fot. Choragiew podkarpacka ZHP

W kategorii Felietony:

