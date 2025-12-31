Miesięcznik
Z Niska do Twierdzy Modlin

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia doszło do zmiany warty w 4. Dęblińskim Pułku Saperów. Płk. Jacka Zaniewskiego na stanowisku dowódcy zastąpił płk Radosław Podolski. Nowy dowódca saperów z Twierdzy Dęblin przez kilka lat był dowódcą Garnizonu Nisko.

Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

4. DPS im. gen. Romualda Traugutta jest stosunkowo młodą jednostką w strukturach naszego wojska, ale z przeszło 100-letnią tradycją. Dębliński Pułk w tym roku obchodził pierwszą rocznicę swego istnienia, ale saperzy w Dęblinie są od zarania naszej niepodległości. Płk Podolski został przeniesiony do Dęblina w ub. roku, gdy 4. DPS osiągnął pełną gotowość organizacyjną. Został wtedy zastępcą dowódcy, by po roku przejąć pełnię władzy.

Nowy dowódca jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. T. Kościuszki oraz Akademii Obrony Narodowej. Służbę w wojsku zaczynał od dowódcy plutonu przechodząc przez kolejne stanowiska. W latach 2018-24 dowodził 3. Batalionem Inżynieryjnym w Nisku, będąc jednocześnie dowódcą Garnizonu Nisko. Za swoją służbę został odznaczony m.in. Wojskowym Krzyżem Zasługi, srebrnym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz honorowym tytułem „Zasłużony Żołnierz RP”. Ma też zasługi dla Ordynariatu Polowego, który odznaczył sapera w stopniu pułkownika swoim Krzyżem XXX-lecia.

